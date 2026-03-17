La Cooperativa CALF informó pasadas las 15 de este martes que en los próximos minutos deberán realizar un corte de energía eléctrica debido a tareas de emergencia. El corte no estaba programado, sin embargo es sumamente necesario.

Detallaron que afectará la zona aledaña a calle Autovía Norte, desde la doble rotonda de Casimiro Gómez hasta la rotonda frente al Hospital Nor-Patagónico.

La interrupción se debe a tareas de emergencia en la red de media tensión y tendrá una duración estimada de 1 hora y media. Agregaron que trabajarán para restablecer el servicio a la brevedad y que genere los menores inconvenientes posibles.

Solicitan a los usuarios tomar los recaudos correspondientes y mantenerse informados por los canales oficiales sobre la normalización del servicio.