La cooperativa CALF entregó 18 desfibriladores externos automáticos (DEA) a la Policía del Neuquén, en el marco de un convenio firmado en enero con el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

El acto se realizó este viernes en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía, ubicada en Riccheri 775, en la ciudad de Neuquén capital. Los dispositivos serán instalados en distintas comisarías, dependencias operativas y cuarteles de bomberos con el objetivo de fortalecer la atención ante emergencias cardíacas.

De la actividad participaron la secretaria general de CALF, Yenny Fonfach; la directora médica del Servicio Asistencial de la Cooperativa (SAC), Verónica Chiappe; integrantes del Consejo de Administración; y el subjefe de Policía de la provincia, Walter Alberto San Martín, junto a comisarios y efectivos de distintas unidades.

Trabajo conjunto entre la cooperativa y la Policía

Durante el acto, Yenny Fonfach destacó la importancia de la cooperación institucional para mejorar la prevención en salud.

“La Policía cuenta con personal capacitado y, en este caso, buscamos complementar esa formación mediante acciones conjuntas con nuestra área de salud, con el objetivo de fortalecer la presencia preventiva en la comunidad”, señaló.

La dirigente también subrayó el trabajo coordinado con el sistema de salud provincial y el rol del vacunatorio móvil y del Servicio Asistencial de la cooperativa en acciones de medicina preventiva.

Proyecto de zonas cardioprotegidas en Neuquén

Por su parte, la doctora Verónica Chiappe explicó que el convenio refleja el compromiso social de CALF con la comunidad y con los organismos públicos.

“La Policía constituye la primera línea de respuesta ante situaciones críticas. Nuestro objetivo es contribuir a brindar una atención oportuna y generar mayor seguridad en la población”, expresó.

Además, adelantó que se analiza la elaboración de un mapa de geolocalización de desfibriladores, con el fin de avanzar hacia la creación de zonas cardioprotegidas en la ciudad de Neuquén, lo que permitiría optimizar la asistencia ante emergencias cardíacas.

Capacitación policial y distribución estratégica

El subjefe de la Policía del Neuquén, Walter Alberto San Martín, agradeció la iniciativa y destacó la importancia del equipamiento.

“Hoy se concreta el convenio firmado en enero. Estos dispositivos serán distribuidos estratégicamente para garantizar una respuesta inmediata ante situaciones que así lo requieran”, afirmó.

El funcionario también indicó que el personal policial recibe capacitación permanente en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y manifestó la predisposición de la fuerza para continuar formándose en el uso de estos equipos.

Dónde se instalarán los desfibriladores

Los 18 desfibriladores automáticos serán distribuidos en las siguientes dependencias:

Comisarías de Neuquén capital

Comisaría Primera

Comisaría Segunda

Comisaría Tercera

Comisaría Cuarta

Comisaría 16°

Comisaría 17°

Comisaría 18°

Comisaría 19°

Comisaría 20°

Comisaría 44°

Comisaría Metropolitana

Otras dependencias operativas