Avanza la ampliación del hospital de El Huecú: la obra ya alcanza el 17% y demandará una inversión de $1.425 millones

La ampliación y remodelación del Hospital de El Huecú registra un avance del 17% y representa una de las obras sanitarias más importantes en ejecución para el norte de la provincia de Neuquén. Con una inversión de 1.425 millones de pesos, el proyecto busca mejorar la infraestructura del establecimiento y ampliar su capacidad de respuesta frente al crecimiento poblacional que experimenta la región.

La iniciativa se desarrolla mediante la modalidad de administración delegada al municipio local, un esquema impulsado por el Gobierno provincial que permite acelerar la ejecución de obras prioritarias aprovechando el conocimiento territorial de los gobiernos locales sobre las necesidades de cada comunidad.

El hospital cumple un rol clave para los habitantes de El Huecú y de una amplia área rural del Alto Neuquén, donde las distancias y las condiciones geográficas convierten a la atención sanitaria cercana en un servicio esencial.

Qué contempla la ampliación del hospital

Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura, la obra prevé la construcción de 327 metros cuadrados nuevos y la remodelación de otros 200 metros cuadrados dentro del edificio actual, que posee una superficie cubierta de 744 metros cuadrados.

Entre las nuevas incorporaciones se destacan:

Una nueva sala de espera con acceso principal.

Un sector de servicios para el funcionamiento del hospital y el personal.

Una sala para el compresor.

Un Salón de Usos Múltiples (SUM) integrado al área administrativa.

Una rampa accesible para mejorar el ingreso y la circulación de pacientes.

Estas mejoras permitirán optimizar la atención diaria y brindar mayor comodidad tanto a los usuarios como a los trabajadores del sistema de salud.

Remodelarán áreas sensibles para la atención médica

La intervención también incluye la puesta en valor de sectores fundamentales para el funcionamiento del establecimiento. Los trabajos abarcan las áreas de preparación, preparto, laboratorio, lavadero, admisión, sala de rayos, consultorios, salas de espera y espacios destinados al personal de salud.

El objetivo es modernizar las instalaciones, mejorar la circulación interna y garantizar condiciones más adecuadas para la atención médica y el trabajo cotidiano de los equipos sanitarios.

Una inversión con impacto directo en los vecinos

Desde el Gobierno provincial destacaron que la obra apunta a responder a una demanda histórica de la comunidad. El crecimiento demográfico de El Huecú y de las poblaciones rurales cercanas incrementó la necesidad de contar con infraestructura sanitaria más moderna y funcional.

En ese contexto, la ampliación forma parte de una política orientada a fortalecer los servicios públicos en el interior neuquino, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

La mejora del hospital permitirá reducir limitaciones operativas, optimizar los espacios de atención y ofrecer mejores condiciones para quienes dependen del sistema público de salud en una de las zonas más extensas y dispersas de la provincia de Neuquén.

Los trabajos se encuentran pausados por la veda climática

Actualmente, la ejecución de la obra se encuentra momentáneamente condicionada por la veda climática invernal, una situación habitual en el norte neuquino debido a las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas propias de la temporada.

Una vez que el clima permita retomar las tareas, se reactivará el cronograma de construcción para avanzar con las etapas pendientes y continuar con un proyecto considerado estratégico para el fortalecimiento de la salud pública en el Alto Neuquén.