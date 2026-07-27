A tan solo días de compartir la cirugía de un bebé de 8 meses en el Hospital de San Martín de los Andes, ahora difundieron que lograron realizar con éxito la primera cirugiía neonatal en la historia de la localidad.

Los profesionales relataron que la intervención se realizó a un bebé de apenas 24 días de vida que presentaba una hernia inguinal con lesión testicular.

Agregaron que si bien este procedimiento es habitual en niños más grandes, abordarlo en un recién nacido implica una altísima complejidad. Para poder lograrlo, contaron con la infraestructura de vanguardia del hospital, detallando quienes participaron:

Servicio de Neonatología completo para el cuidado pre y postquirúrgico.

Quirófano equipado con tecnología específica para neonatos.

Un equipo profesional de excelencia altamente capacitado.

El trabajo fue realizado por distintos profesionales que trabajaron en conjunto, entre ellos:

Cirugía Pediátrica: Dra. Vanesa Martínez y Dr. Mariano Saa.

Anestesiología: Dra. Sofía Roca y Dra. Daniela Cagliero.

Neonatología: Dr. Ramón Larcade y Dr. Edgard Gaetano.

Instrumentación Quirúrgica: Lic. Estela Rosas.

Enfermería de Quirófano: Lic. Paola Painetru y Lic. Marité Flores.

Por último, el establecimiento manifestó que este avance histórico refleja el compromiso con la salud pública, permitiendo así abordar casos complejos en la propia ciudad, sin necesidad de que familias se trasladen kilómetros para una mejor atención.