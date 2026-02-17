Avanza la ampliación del hospital de El Huecú: cuánto dinero demandará su ejecución

Tras años de espera, arrancó la obra de ampliación y remodelación del hospital de El Huecú que sumará 327 metros cuadrados y mejorará el espacio de trabajo del equipo de salud local y la atención de la comunidad. El ministro de Salud, Martín Regueiro, recorrió ayer el lugar junto a la directora del establecimiento, Natalia Belén Jara, y destacó que la misma permitirá brindar una mejor respuesta a las necesidades de los vecinos.



Durante la recorrida Jara afirmó que se trata de “una obra de ampliación que hace años estábamos esperando y que este año ya arrancó a partir de enero”. Al respecto, Regueiro explicó que se trata de una ampliación por un lado y una remodelación por el otro.



“Permitirá dar respuesta a cocheras para vehículos, salas de máquinas, comedores, estar para el personal y sector de lavandería. Por otro lado, la renovación y la ampliación tienen que ver con un S.U.M. y con hacer ajustes en el sector de Rayos, Laboratorio y Odontología; distintos sectores que tenemos que mejorar para dar respuesta a un hospital que hace años estábamos esperando que eso pase”, agregó.



La ejecución se lleva a cabo conjuntamente con la municipalidad y demandará una inversión de 1.425 millones de pesos, a valores al mes de junio de 2025.



La modalidad de obra delegada a los municipios responde a la idea de que son los gobiernos locales quienes mejor conocen las necesidades concretas de su comunidad, y a su vez, permiten agilizar los tiempos de ejecución, optimizar recursos y garantizar que las soluciones lleguen de manera más rápida.



La ampliación será de 327 metros cuadrados, incluyendo sala de espera y acceso, sector servicios para personal y del establecimiento, sala de compresor y sector de S.U.M. Asimismo, se ejecutará el acceso por medio de rampa, y la remodelación de los locales de preparación, pre partos, laboratorio, lavadero, sala de estar del personal, admisión, sala de rayos, consultorios y sala de espera.

