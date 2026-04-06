Con un ritmo de trabajo intenso, focalizado esta semana en el movimiento de suelos en la zona, avanza la obra de construcción de los viaductos elevados que conectarán la “gran avenida” de 10 carriles de Neuquén con el puente que une a esta ciudad con Cipolletti.

Máquinas y operarios, y técnicos e ingenieros, desplegaban en la mañana de este lunes 6 de abril el trabajo concentrado en el movimiento de suelos con extracción o eliminación de estructuras que estaban fijadas en el sector: por ejemplo, el monolito que daba cuenta de la pertenencia a “la región Patagonia”, yacía en posición semi horizontal, vencido por alguna topadora; mientras que los trabajadores estaban abocados a la tarea de sacar las columnas de alumbrado.

Grandes montañas de material asfáltico estaban dispuestas a la vera de las oficinas de Turismo ubicadas allí; mientras una retroexcavadora cavaba, quitando estructuras de hormigón de una traza de conexión vial que ya no existirá más, para dar lugar a los viaductos elevados y a las nuevas trazas de conexión que le pasarán por debajo.

Como se informó, se espera que el primer tramo definitivo en la zona de los puentes sea habilitado en junio de este año; al tiempo que el proyecto integral de la etapa 6, que incluye el viaducto con cruces en desnivel, tiene un plazo de ejecución estimado de un año, por lo que su conclusión se prevé para marzo del año próximo.

Este lunes, la actividad se desplegaba de manera muy organizada, evidenciando la planificación previa al comienzo de los trabajos; mientras que el tránsito, ya cercano el mediodía, era normal, con acceso igual al acostumbrado desde Cipolletti, a través del puente “nuevo”, y acceso al puente “viejo”, de la capital neuquina a Cipolletti, desde la última calle transversal a la avenida Mosconi más cercana al paso por el río Neuquén.