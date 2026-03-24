Cuáles son las obras que está llevando a cabo Neuquén y que mejorarán el tránsito en la región

La región de la Confluencia de Neuquén, que engloba ciudades como la Capital, Senillosa, Plottier, Centenario, entre otras, se encamina a una transformación clave en materia de tránsito con un paquete de obras viales que apunta a mejorar la conectividad, reducir la congestión y ordenar la circulación en el área metropolitana.



“Se trata de uno de los planes de infraestructura vial urbana más ambiciosos de las últimas décadas”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa, al dar a conocer intervenciones sobre rutas provinciales y nacionales -para lo cual se espera la autorización correspondiente-, nuevas conexiones y obras estratégicas en puntos críticos.



Un informe reciente del Ministerio de Infraestructura detalla que, en esta región, se encuentra en ejecución la duplicación de la Ruta 67, en el tramo comprendido entre la Autovía de la Ruta Nacional 22 y el empalme con la Ruta 51. La obra contempla 19 kilómetros de extensión, una inversión de $24.772 millones y un plazo de finalización previsto para febrero de 2028.



Esta intervención se suma a la pavimentación ya finalizada sobre el mismo tramo de la Ruta 67, que demandó una inversión de $5.295 millones y permitió consolidar la conectividad entre áreas productivas, logísticas y urbanas.

Obras proyectadas en la región

Además, el plan proyecta una serie de intervenciones estructurales que apuntan a resolver los principales cuellos de botella del sistema vial metropolitano.



Entre ellas, se destaca la construcción de un puente en altura en la intersección de la Ruta Provincial 67 y la Ruta Nacional 22, uno de los nodos con mayor carga de tránsito. A esto se sumará otra obra similar en el cruce de Casimiro Gómez y Los Paraísos, que incluirá además un puente sobre el Cañadón de las Cabras, derivadores y la duplicación de la calzada en la Ruta 22, en el tramo que va desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Autovía Norte.



Sobre la Ruta 7 también se prevén mejoras clave, con un puente en altura en el sector de Conquistadores del Desierto y otro en la zona de Fasinpat, donde además se construirá una rotonda.



En Centenario se proyecta una nueva rotonda con paseo y mejoras urbanas a la altura de José Franzón. El esquema se completa con nuevas conexiones que buscan descomprimir los corredores principales, como el vínculo interurbano desde el autódromo provincial hacia la Ruta 67 a través de la calle Benito Machado.



Por último, se suma la duplicación de la Ruta 22 en la ex Bajada de Capex, con 3,5 kilómetros de extensión, accesos y obras complementarias hasta el rulo de Senillosa.