El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), llevaron a cabo la apertura de sobres para la construcción de 40 viviendas en Plaza Huincul. En esta oportunidad, fueron tres las empresas que presentaron formalmente sus propuestas técnicas y económicas.

La licitación tiene como objetivo principal brindar soluciones habitacionales concretas y fortalecer el desarrollo urbano y la infraestructura en el interior de la provincia, como parte de la estrategia integral del plan Neuquén Habita. Cabe destacar que este conjunto de 40 unidades forma parte de un proyecto de mayor alcance que contempla la ejecución de un total de 116 soluciones habitacionales previstas para la localidad.

El acto formal se desarrolló tras haber concluido el plazo límite para la recepción de las ofertas. A partir de este momento, las propuestas ingresarán en una etapa de evaluación por parte de la comisión de preadjudicación, que analizará minuciosamente la documentación formal, técnica y económica para garantizar la transparencia y posterior adjudicación de la obra.

El proyecto contempla un presupuesto oficial de $3.998.897.270,80 y se emplazará en terrenos de dominio municipal. La empresa contratista que resulte adjudicada tendrá a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo previo al inicio de los trabajos.

Las unidades habitacionales contarán con una superficie cubierta de 59 metros cuadrados y fueron diseñadas bajo criterios de inclusión y accesibilidad universal, integrando 38 viviendas de diseño estándar y 2 unidades plenamente adaptadas para personas con movilidad reducida. El proyecto garantiza la calidad de vida de los adjudicatarios mediante la ejecución de las conexiones domiciliarias a las redes de infraestructura de agua potable, cloacas y electricidad.

De este modo, la Provincia continúa consolidando la implementación del Plan Neuquén Habita, una estrategia integral orientada a brindar respuestas concretas a la demanda habitacional en todo el territorio provincial mediante proyectos que integran infraestructura, mensuras, loteos con servicios y soluciones habitacionales.

Por este motivo, se establecieron mecanismos transparentes para el acceso a la vivienda, a través del Registro Único Provincial de Vivienda (RU.PRO.VI), los aspirantes se pueden inscribir a través del sitio web https://ruprovi.viviendaneuquen.gov.ar/web/.





