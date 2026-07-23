El programa de créditos hipotecarios no bancarios Neuquén Habita avanza con más de 3.000 familias inscriptas en toda la provincia. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Neuquén y coordinada por el Ministerio de Infraestructura, busca facilitar la construcción, ampliación y refacción de viviendas permanentes.

Según se informó, ya son 3.092 las familias que se anotaron para acceder a las distintas líneas de financiamiento. La región de Confluencia concentra la mayor cantidad de postulaciones, seguida por Lagos del Sur, Comarca Petrolera y Pehuén. Neuquén capital, Plottier, Centenario, San Martín de los Andes y Cutral Có son las localidades con más inscriptos.

El programa provincial proyecta los primeros otorgamientos de créditos para fines de agosto.

Actualmente, más de 1.700 solicitudes avanzaron en el proceso de evaluación. Los equipos técnicos analizaron la admisibilidad de los postulantes y, entre las principales causas de rechazo, se encontraron antecedentes crediticios desfavorables en la Central de Deudores del Banco Central, inconsistencias en los ingresos declarados y problemas vinculados con la documentación dominial.

El proceso se encuentra ahora en las etapas finales de validación jurídica y constitución de garantías. Los expedientes son remitidos al Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén para realizar los estudios de títulos correspondientes, mientras que los postulantes que avanzaron deben dar conformidad a los planos de sus proyectos de vivienda.

Más de 1.700 solicitudes ya avanzaron en las distintas etapas de evaluación.

Desde el Gobierno provincial aclararon que no existen prototipos de viviendas preestablecidos. Cada proyecto debe ser elaborado de manera individual por un profesional competente y luego avanzar con la aprobación municipal, el cómputo y presupuesto definitivo, la constitución e inscripción de la hipoteca y la resolución de otorgamiento del crédito.

Una vez cumplidas todas las instancias técnicas y notariales, las primeras familias podrían acceder a los créditos a fines de agosto. En tanto, se prevé que el mayor volumen de contrataciones y desembolsos se concrete progresivamente durante septiembre, con impacto en la construcción, la compra de materiales y la generación de empleo en distintas localidades de la provincia.

Neuquén Habita mantiene abiertas las inscripciones para acceder a los créditos hipotecarios provinciales.

Las inscripciones continúan abiertas. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos, la documentación necesaria y las condiciones de la línea de financiamiento a través de la Oficina Virtual del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.