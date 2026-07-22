De acuerdo con el cronograma previsto, el gobierno de la provincia de Neuquén continúa avanzando con el programa de créditos hipotecarios no bancarios del plan Neuquén Habita. Impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, esta herramienta está orientada a facilitar la construcción, ampliación y refacción de viviendas permanentes en todo el territorio neuquino.

Más de 3.000 inscriptos en el programa de créditos no bancarios Neuquén Habita

El plan Neuquén Habita ya registra un total de 3.092 familias inscriptas. Y, para aquellos que aún no se hayan sumado, el programa mantiene las inscripciones abiertas.

De acuerdo con el relevamiento de la Provincia, la región de Confluencia encabeza la mayor cantidad de postulaciones registradas. Le siguen las regiones de Lagos del Sur, Comarca Petrolera y Pehuén. Todas estas inscripciones reflejan el fuerte interés por acceder a estas líneas de financiamiento. Asimismo, las Provincia relevó las cinco localidades con mayor volumen de inscriptos: Neuquén capital, Plottier, Centenario, San Martín de los Andes y Cutral Có.

Qué tener en cuenta durante el proceso de admisión para el plan Neuquén Habita

Desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) señalaron que los equipos técnicos ya concluyeron la evaluación de una parte significativa de las solicitudes ingresadas a través de la Oficina Virtual. Luego de una serie de análisis integrales de admisibilidad, las principales causas de rechazo se debieron a antecedentes crediticios desfavorables en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La segunda causa por la que se han denegado solicitudes son las inconsistencias en la evaluación de ingresos declarados o de documentación dominial.

Actualmente, el proceso se encuentra concentrado en las fases finales de validación jurídica y constitución de garantías. En este contexto, los expedientes son remitidos al Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén para llevar adelante los correspondientes Estudios de Títulos.

De los 3.000 inscriptos ya avanzaron 1.700 solicitudes al proceso de evaluación - Neuquén Informa

1.700 solicitudes han avanzado al proceso de evaluación

Una vez completado el análisis notarial, las familias solicitantes deberán culminar con las instancias operativas complementarias. En la actualidad, existen más de 1.700 solicitudes que avanzaron al proceso de evaluación. Desde la Provincia destacan la importancia de que los postulantes den conformidad a los planos de sus proyectos de vivienda.

En esta instancia, cabe mencionar que no existen prototipos preestablecidos y que los planos deben ser elaborados de manera individual por un profesional competente. Luego se debe dar paso a la aprobación municipal, la presentación del cómputo y presupuesto definitivo, la constitución e inscripción de la hipoteca, y la emisión de la posterior Resolución de Otorgamiento del Crédito.

Desde Infraestructura explicaron que entre las distintas instancias administrativas se contempla una demora habitual estimada de entre 30 y 45 días hábiles, siempre supeditada a los tiempos de respuesta del Colegio de Escribanos, los municipios intervinientes y del Registro de la Propiedad Inmueble. Por ello, la decisión de notificar de manera anticipada a las familias con expedientes en trámite tiene como fin agilizar los plazos para que, una vez finalizadas las revisiones jurídicas, se proceda a la formalización e inicio de los desembolsos.

Cuándo podrán acceder a los préstamos quienes cuenten con todos los requisitos

Aquellas familias postulantes que completen la totalidad de los requisitos y cuenten con la documentación técnica y notarial aprobada estarán en condiciones de acceder al otorgamiento de los préstamos a fines del mes de agosto. Para esa primera instancia, se proyecta una primera etapa de entrega de créditos aprobados.

Asimismo, se prevé que el mayor volumen de contrataciones y desembolsos financieros se concentre de manera progresiva a lo largo del mes de septiembre. De esta manera, se logrará dinamizar la obra pública, la compra de materiales y la generación de empleo en las distintas localidades de Neuquén.

Las personas interesadas en acceder a los créditos hipotecarios provinciales Neuquén Habita podrán inscribirse a través del sitio web del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, donde también encontrarán los requisitos, la documentación necesaria y las condiciones de la línea de financiamiento: