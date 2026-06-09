La ampliación de la EPET N° 9 de Plottier forma parte de las 19 obras escolares estratégicas que el gobierno de la provincia de Neuquén lleva adelante para mejorar la calidad educativa, ampliar la capacidad de los establecimientos y acompañar el crecimiento de la matrícula en distintos puntos del territorio. En este caso, los trabajos ya superaron el 55% de ejecución y representan una mejora significativa para los 833 estudiantes que asisten a la institución.

La escuela técnica es una referencia educativa para cientos de familias de Plottier y localidades cercanas. Por eso, el avance de la obra genera expectativas entre docentes, estudiantes y la comunidad educativa, que espera contar con espacios más amplios y adecuados para la formación de los futuros técnicos de la región.

La iniciativa contempla la construcción de nuevos talleres, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y diversas readecuaciones edilicias orientadas a optimizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. La inversión provincial destinada al proyecto supera los 6.700 millones de pesos.

Más espacios para aprender y crecer

Los nuevos talleres ocuparán una superficie de 1.897 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. Allí funcionarán espacios de trabajo específicos para las prácticas técnicas, sanitarios y áreas de circulación diseñadas para responder a las necesidades de una matrícula en constante crecimiento.

La incorporación de estos sectores permitirá fortalecer la formación práctica de los estudiantes, un aspecto central en las escuelas técnicas, donde el aprendizaje se desarrolla tanto en el aula como en los espacios de experimentación y producción.

Un SUM pensado para la escuela y la comunidad

Uno de los sectores más esperados es el nuevo SUM. Tendrá una superficie de 850 metros cuadrados e incluirá cocina, sanitarios, accesos independientes y un espacio apto para actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

La incorporación de este edificio no solo ampliará las posibilidades pedagógicas de la institución, sino que también permitirá generar encuentros, eventos y actividades que fortalezcan el vínculo entre la escuela y la comunidad de Plottier.

Además, la obra contempla la construcción de veredas de conexión entre los distintos edificios y la readecuación de sectores exteriores, mejorando la circulación y la accesibilidad dentro del establecimiento.

Formación técnica para el desarrollo de la región

La ampliación de la EPET N°9 se enmarca en el plan provincial de fortalecimiento de la educación técnica, una estrategia que busca acompañar el crecimiento de la demanda educativa y brindar mejores oportunidades de formación a los jóvenes neuquinos.

Esta escuela técnica tiene una larga trayectoria en la formación de Técnicos Mecánicos Electricistas, una especialidad estrechamente vinculada con las actividades productivas y el desarrollo industrial de la región. En ese sentido, la inversión en infraestructura no solo impacta en el presente de los estudiantes, sino también en las posibilidades laborales y profesionales de las futuras generaciones.

Con obras de esta magnitud, la provincia apuesta a construir escuelas más preparadas para los desafíos actuales, donde la educación técnica continúe siendo una herramienta de inclusión, movilidad social y desarrollo para miles de jóvenes neuquinos.