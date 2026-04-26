El intendente de Neuquén, Mariano Gaido anunció el llamado a licitación pública 07/2026 para la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico, en un contexto marcado por el desarrollo energético gracias al crecimiento de la producción de Vaca Muerta.

La obra completa el proyecto original y consolida a Neuquén como eje de la economía del conocimiento a nivel nacional.

“Eso es muy importante porque Neuquén va dando pasos claves en una Argentina en la que es muy difícil que el Estado realice obras”, destacó el jefe comunal.



Los detalles de la obra

El nuevo edificio tendrá cerca de 1.700 metros cuadrados cubiertos, con planta baja y tres niveles, y estará conectado mediante un puente peatonal con el segundo módulo. Se emplazará en el Distrito 2, sobre calles Los Ligustros y Avenida Soldi, integrándose al Parque Regional Las Bardas a través de la Plaza de las Ciencias.

“El polo es una inversión en ciencia y tecnología, pero también en medicina. Neuquén tiene muchos investigadores relacionados a la medicina, yo quiero que se potencien”, subrayó Gaido.

El tercer módulo estará orientado a sectores estratégicos como la biomedicina, la innovación tecnológica y la infraestructura de datos. Incluirá un data center proyectado junto a la distribuidora de energía eléctrica CALF, además de laboratorios, aulas, oficinas y espacios de coworking.

La iniciativa completa el esquema original de tres edificios interconectados, concebidos para articular el sector público, privado y académico. “El objetivo principal del proyecto es generar un espacio de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”, explicó el intendente.

Actualmente, dos módulos ya se encuentran en funcionamiento. El primer edificio fue desarrollado por el sector privado, a través de las empresas Ingeniería SIMA SA y Sancor Seguros, marcando el inicio operativo del Polo con un fuerte perfil productivo e innovador.

Mariano Gaido recorriendo el edificio

El segundo edificio, inaugurado en 2025 y financiado enteramente con fondos municipales, cuenta con una superficie de aproximadamente 3.400 metros cuadrados. En este espacio funciona el Instituto Vaca Muerta, que utiliza esta infraestructura pública para llevar adelante la formación académica vinculada a la industria energética.

“El Instituto Vaca Muerta es algo central para el desarrollo del gas y el petróleo en la Provincia, y para la capacitación de la gente”, sostuvo Gaido.

El Instituto fue impulsado por la Fundación YPF y cuenta con la participación de operadoras y empresas de servicios de la cuenca neuquina, consolidándose como un ámbito clave para la formación de mano de obra calificada.

El anuncio del tercer edificio se realizó en marzo pasado, precisamente en el marco de la inauguración del Instituto, junto al gobernador Rolando Figueroa y al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

El jefe comunal recordó que el proyecto comenzó a gestarse durante la pandemia. “Así somos los neuquinos: corajudos. En plena pandemia decidimos avanzar con esta obra para generar oportunidades en el futuro”, afirmó.

Con un plazo de ejecución de 270 días, la nueva obra permitirá profundizar la diversificación productiva de la ciudad. “Esta es la tercera economía de Neuquén: primero los hidrocarburos, luego el turismo y después la economía del conocimiento”, afirmó Gaido.

“De este modo, en Neuquén consolidamos un modelo que integra energía, educación, ciencia e innovación, proyectándonos como un polo estratégico a nivel nacional en un escenario donde el desarrollo energético redefine oportunidades para todo el país”, concluyó el intendente.

Impacto de la obra en la Capital

El tercer edificio del Polo Científico Tecnológico tendrá una superficie cubierta de aproximadamente 1.700 metros cuadrados y replicará la lógica constructiva del segundo módulo, con planta baja y tres niveles superiores. Su diseño contempla la conexión directa mediante un puente aéreo, lo que permitirá integrar funcionalmente los espacios y potenciar la interacción entre equipos de trabajo.

Uno de los ejes centrales será la instalación de un data center, proyectado en conjunto con CALF, que aportará infraestructura clave para el desarrollo digital de la ciudad. Esta incorporación no solo fortalecerá la conectividad, sino que también permitirá avanzar en soberanía tecnológica y gestión de datos estratégicos a nivel local.

El edificio también tendrá un perfil orientado a la biomedicina, con espacios destinados a la investigación científica aplicada a la salud. En este sentido, se prevé la radicación de equipos interdisciplinarios que trabajen en innovación médica, lo que amplía el horizonte del Polo más allá de la industria energética.

Además, contará con aulas, laboratorios, oficinas y áreas de coworking, pensadas para fomentar la capacitación, el desarrollo emprendedor y la vinculación entre universidades, empresas y organismos científicos. Este esquema refuerza el modelo de articulación público-privada que caracteriza al Polo.

Con la finalización del tercer módulo, Neuquén completará un proyecto estratégico que, en palabras del intendente Mariano Gaido, “no solo diversifica su matriz productiva, sino que también consolida a la ciudad como un centro de referencia regional en conocimiento e innovación”.