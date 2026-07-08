Avanza el procedimiento de Consulta Previa, Libre e Informada del no convencional Bloque Lanor II con la Comunidad Paynemil

El Gobierno de la Provincia, a través del ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Estévez, encabezó los encuentros con la comunidad Paynemil, dando así inicio formal al procedimiento de Consulta Previa, Libre e Informada.

En esta primera instancia, y conforme a lo consensuado entre las partes, participaron representantes de YPF S.A., cuyos equipos técnicos presentaron las características del proyecto y el plan de trabajo previsto, además de responder las consultas de la comunidad. También se realizaron recorridos técnicos en el territorio para relevar el plan de trabajo, en un marco de diálogo intercultural y reconocimiento de la vida comunitaria.

Durante la apertura del encuentro, Tobares destacó: "será una oportunidad para conocer y respetar las formas de organización, de debate y de toma de decisiones de la comunidad Paynemil. Nuestro objetivo es que cuenten con toda la información necesaria sobre el proyecto sometido a este procedimiento". El ministro explicó, además, que los plazos establecidos por la normativa tienen carácter ordenatorio, y resaltó la relevancia institucional del proceso.

Sobre el proyecto

La iniciativa "Desarrollo Integral Actividad Bloque LANOR II 2026-2027 – Área de Concesión Loma La Lata-Sierra Barrosa" corresponde a VP Operaciones Upstream de YPF S.A. y contempla obras de infraestructura para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera dentro del territorio de la comunidad Paynemil. Estas obras forman parte de la transición del desarrollo productivo convencional hacia el no convencional en la Cuenca Neuquina.

El proceso de Consulta Previa, Libre e Informada es el camino institucional que, desde los principios de buena fe y transparencia, guía las instancias informativas y participativas para acompañar el desarrollo sostenible y la cultura de paz de la provincia del Neuquén. Se implementa a través del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, a instancias y criterio de los ministerios de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, y favorece encuentros de trabajo, espacios de diálogo y la construcción de consensos.

Participaron de los encuentros, por la comunidad Paynemil: la lonko Elba Paynemil, Emma Cárdenas, Cintia Paynemil, Gabriela Rocco, Nahuel Paynemil y Angélica Sáez; y por YPF S.A.: Martín Guaglianone, Miguel Sueldo, Juan Pablo Fernández, Christián García Tourn, Lucas Lemos y Joaquín Rebelo.