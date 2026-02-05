LANOR II: Añelo debatió el impacto ambiental del nuevo proyecto de YPF

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén llevó a cabo la Audiencia Pública Ambiental para analizar el proyecto LANOR II presentado por la empresa YPF en Añelo. Esta instancia se enmarca dentro del procedimiento obligatorio de evaluación de impacto ambiental vigente en la provincia.

El encuentro se realizó en el Hotel Sol de Añelo y contó con la presencia de alrededor de 60 personas, incluyendo vecinos, representantes de comunidades originarias, instituciones, organismos públicos y empresas del sector hidrocarburífero.

Durante la audiencia, varios participantes se expresaron como expositores registrados, haciendo consultas y observaciones sobre el proyecto. Cada intervención quedó asentada en el acta oficial, que se sumará al expediente administrativo que analiza la autoridad competente.

El proyecto LANOR II 2026–2027 incluye la perforación de 56 pozos, construcción de caminos de acceso, locaciones, tendido de ductos, predios de captación de agua y otras infraestructuras en la zona Loma La Lata-Sierra Barrosa.

Se destacó que la audiencia fue de carácter público y no vinculante, pero sus aportes serán considerados técnicamente. Esta herramienta fortalece el acceso a la información ambiental y promueve la transparencia del procedimiento.

La empresa YPF, como proponente, participó con representantes técnicos y legales, respondiendo inquietudes y exponiendo su Estudio de Impacto Ambiental. El gobierno provincial valoró esta instancia como clave para asegurar un desarrollo responsable.