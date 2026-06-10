En el marco de la cobertura que hizo ayer Canal 24/7 en Buenos Aires sobre el lanzamiento de la temporada de invierno 2026 en Neuquén, habló con el medio la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, Leticia Esteves.

“Estamos muy contentos, hemos logrado traer una porción de Neuquén a Buenos Aires para hacer la promoción, previo al inicio de nuestra temporada de invierno y creo que lo hemos realizado, fue un gran evento con una gran convocatoria”, sostuvo la ministra.

Expresó sobre la misma línea que “estamos felices con esta sinergia entre el sector público y el privado porque entendemos que no hay turismo posible si el Estado no genera el entorno para que el privado se pueda desarrollar. Hoy quedó de manifiesto eso a partir de compartir con cámaras, el sector gastronómico y el vitivinícola”.

Por otro lado, Leticia Esteves se refirió a las obras de remodelación en el Cerro Chapelco. “El año pasado operó el nuevo concesionario pero poquito tiempo, ahora están terminando la telecabina que creo que es la gran inversión que se está haciendo en el complejo, pero también mejoras en general como la pavimentación del estacionamiento para darle más confort a quienes llegan a la región”, comentó.

“Los que van de forma habitual encontrarán un espacio totalmente renovado, fue un gran trabajo de la Provincia la licitación y el concesionario está a la altura del cerro que nos merecemos”, agregó en el mismo sentido.

Finalmente, la funcionaria provincial aclaró que los Martínez que decidan visitar Neuquén tendrán descuentos en hotelería y gastronomía.

Esto tiene que ver con la campaña que encabezó el actor Mariano Martínez para promocionar los destinos más emblemáticos de la Provincia.



