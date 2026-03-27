Río Negro avanza con una obra clave para la integración territorial y suma un hito histórico en El Cuy: la localidad será la primera Comisión de Fomento en contar con pavimento urbano, en el contexto de las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales 6 y 8. La intervención, que comenzó con movimientos de suelo y construcción de dársenas de giro y colectoras, transformará el paso por la localidad en una verdadera travesía urbana.

Vialidad Rionegrina ejecuta la pavimentación de calles colectoras paralelas a la Ruta 6, junto con la iluminación de ambas banquinas. El impacto es directo: accesos completamente asfaltados, mejor conectividad y condiciones para el desarrollo local. Se trata de un cambio estructural para la comunidad, que por primera vez contará con pavimento urbano, facilitando el acceso a servicios y generando nuevas oportunidades.

La obra forma parte de la intervención vial más importante de la provincia, con más de 180 kilómetros de repavimentación en las Rutas 6 y 8. A ello se suman banquinas asfaltadas, nuevas dársenas en empalmes estratégicos y espacios de control de cargas para preservar la infraestructura. El proyecto fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur, consolidando un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica.

El pavimento urbano en El Cuy marca un hito en la historia vial de la localidad y la provincia

Cada tramo responde a un plan de conectividad e integración territorial. El pavimento urbano en El Cuy no solo representa un avance material, sino también un símbolo de inclusión territorial. La obra marca un antes y un después para la localidad, que se integra al corredor vial con accesos seguros y condiciones que potencian su desarrollo.