En un contexto donde el precio de los medicamentos no da respiro, el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) salió a mover fichas: aprobó una actualización en la cobertura que impacta tanto en tratamientos ambulatorios como en enfermedades crónicas, en un intento por contener el golpe al bolsillo de los afiliados.

La medida llega en un momento delicado. Con costos en alza dentro del sistema sanitario, cada receta pesa más, especialmente para quienes dependen de medicación constante. Por eso, el organismo decidió aplicar un aumento del 12% en la cobertura de medicamentos ambulatorios y del 18% en aquellos destinados a patologías crónicas, donde la continuidad del tratamiento es clave.

Pero además, no se trata solo de porcentajes. Desde el Ipross también avanzaron en una revisión integral del vademécum, incorporando nuevas opciones terapéuticas consideradas seguras y eficaces. En otras palabras, ampliaron el abanico de medicamentos disponibles para los afiliados.

En ese sentido, uno de los puntos más fuertes de la actualización es el refuerzo en enfermedades crónicas. Allí, el impacto económico suele ser más duro, ya que los tratamientos son prolongados y, muchas veces, de por vida. Con esta medida, buscan aliviar esa carga y garantizar que los pacientes no interrumpan sus tratamientos.

Asimismo, se fortalecieron planes especiales vinculados a áreas sensibles como epilepsia, salud materno infantil, salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo. También se sumaron medicamentos específicos para distintas patologías, lo que amplía las alternativas dentro del sistema.

Sin embargo, hay una clave que no pasa desapercibida: el sistema funciona con montos fijos de cobertura. Esto significa que el porcentaje real que paga el afiliado puede variar según la marca del medicamento elegido. Es decir, no todo es automático y el precio final depende de cada decisión.

Por eso, desde la obra social recomendaron a los usuarios consultar en farmacias por opciones con el mismo principio activo pero de menor costo. En muchos casos, existen alternativas más económicas con igual eficacia, lo que permite mejorar el nivel de cobertura.

Esta posibilidad está respaldada por la Ley Provincial 3742, que garantiza el acceso a la información sobre las distintas opciones disponibles al momento de comprar un medicamento. Una herramienta clave en tiempos donde cada peso cuenta.

Además, el Ipross cuenta con un buscador online que permite consultar la cobertura de cada fármaco de manera rápida. Allí se puede ver el monto reconocido, el nombre comercial y las distintas presentaciones, facilitando una elección más informada.