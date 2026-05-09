Bertoldi, sobre el programa Neuquén Habita: “Buscamos que cada familia pueda construir su casa y vivir mejor en Neuquén”

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, detalló el alcance del nuevo esquema de créditos para vivienda y dejó definiciones importantes sobre el modelo que impulsa la provincia durante una entrevista en Informe Semanal, conducido por Pancho Casado en AM550. “Es la primera vez en la Argentina que un Estado provincial, con fondos propios, otorga créditos en estas condiciones”, afirmó.

La funcionaria explicó que la propuesta forma parte del programa Neuquén Habita, una política integral que combina financiamiento, loteos y regularización de tierras. “Entendimos que en Neuquén hay realidades muy distintas y que la provincia tiene que ofrecer respuestas según cada región”, señaló.

La funcionaria explicó cómo funciona el sistema

El esquema incluye líneas para construir, ampliar o refaccionar viviendas. En el caso de obra nueva, el financiamiento cubre la totalidad del proyecto. “En el mercado se financia hasta el 80%. Nosotros garantizamos la construcción completa”, remarcó Bertoldi.

Bertoldi explicó que el programa permite construir vivienda completa con crédito accesible a veinte años.

También detalló las condiciones de devolución. “El crédito es a 20 años y la cuota no va a superar el 30% de los ingresos”, sostuvo. Y agregó: “Es verdaderamente accesible y sostenible para muchas familias”.

El cálculo se realiza sobre ingresos formales y permite incluir trabajadores independientes. “Aplica para monotributistas. Se cargan los datos de manera virtual y se analiza cada situación”, explicó.

La ministra marcó las condiciones para acceder

Uno de los puntos centrales es la situación del terreno. “La principal condición es tener escritura o iniciar el trámite. Un contrato de compraventa no alcanza”, aclaró Bertoldi. Sin embargo, indicó que se incorporó una flexibilización: “Cuando el trámite de escritura ya está iniciado, lo vamos a aceptar”.

La funcionaria reconoció que este requisito es uno de los principales obstáculos en la provincia. “Hay mucha tierra sin regularizar. Eso impide acceder a financiamiento”, afirmó. Por ese motivo, el plan también incluye créditos específicos para iniciar escrituras.

En relación a casos familiares, explicó: “Se puede acceder si la transferencia está en curso. El crédito lo pide quien va a construir y se analiza su situación”.

El plan incorpora soluciones para cada región

La ministra sostuvo que el diseño del programa llevó meses de análisis. “Trabajamos con registros provinciales, municipios y organismos para entender la demanda real”, indicó Tanya Bertoldi.

También mencionó situaciones particulares en el interior. “El norte es una de las regiones más complejas en términos de escrituras”, dijo. Y agregó: “Con la llegada del gas natural tuvimos que acompañar a familias que ni siquiera tenían regularizada la tierra”.

Tanya Bertoldi visitó los estudios de AM550 y habló con Pancho Casado en Informe Semanal.

En paralelo, se ejecutan mensuras para ampliar el universo de beneficiarios. “Estamos iniciando miles de mensuras. Eso va a permitir que más familias puedan acceder a los créditos”, afirmó.

La funcionaria anticipó plazos y alcance

Sobre la implementación, la ministra fue concreta. “Entre junio y agosto vamos a entregar los primeros anticipos. Para fin de año las obras deberían estar iniciadas”, señaló Bertoldi.

También planteó los objetivos del programa. “Queremos otorgar 4.000 créditos este año y superar los 6.500 el próximo”, indicó. En cuanto al sistema de obra, explicó que habrá control técnico y participación de municipios.

“Vamos a trabajar por regiones para evitar demoras. Incluso habrá una ventanilla única para aprobar planos en pocos días”, aseguró.

El plan ya tiene inscripción abierta de forma digital y forma parte de una estrategia más amplia que incluye loteos con servicios y regularización dominial. “No vinimos a describir problemas, vinimos a resolverlos”, resumió la ministra de Infraestructura de Neuquén. Y cerró con una definición que marca el eje del programa: “Buscamos que cada familia pueda construir su casa y vivir mejor en Neuquén”.

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