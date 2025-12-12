Figueroa entregó viviendas en Barrancas: ¿qué obras vienen ahora?

Barrancas fue escenario de la entrega de cinco nuevas viviendas a familias adjudicatarias, en el marco de un plan que busca ampliar el acceso habitacional en todo el territorio neuquino. El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente local, Rubén Figueroa, quienes destacaron el compromiso con la calidad de vida y el desarrollo urbano.

Las casas fueron construidas a través del sistema de obra delegada y demandaron una inversión superior a los 487 millones de pesos. Cada una se edificó sobre lotes individuales, respetando la normativa municipal vigente, y tienen una superficie de 60 metros cuadrados, distribuidos en estar comedor, cocina, baño y dos dormitorios.

Durante el acto, el gobierno anunció que comenzará la construcción de otras siete viviendas en la misma localidad. Serán financiadas por el programa Neuquén Habita, que tiene como objetivo ejecutar 20.000 soluciones habitacionales en un plazo de dos años, incluyendo viviendas, mensuras y lotes con servicios en toda la provincia.

Desde el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura, se informó que las unidades entregadas cumplen con estándares de confort y habitabilidad, y se adaptan a las condiciones geográficas de la región, garantizando eficiencia y durabilidad.

La ejecución de la obra permitió la incorporación de mano de obra local, promoviendo la capacitación en rubros como la albañilería y construcción. Además, el proyecto generó movimiento económico en la región, fortaleciendo el circuito productivo de bienes y servicios asociados.

En el acto estuvieron presentes autoridades provinciales, como el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; y el delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales, junto a las familias adjudicatarias y vecinos de Barrancas, que celebraron la concreción de esta etapa y el anuncio de nuevas obras.