Avanzan las obras en Centenario: realizarán mejoras en el nuevo puente de Calle 7

El Gobierno de Neuquén aprobó una modificación contractual para la obra del nuevo puente sobre Calle 7 de Centenario, con el objetivo de optimizar la solución estructural prevista para el tablero y mejorar las condiciones finales de seguridad, durabilidad y mantenimiento de la infraestructura.

Mediante el Decreto 838/2026, el gobernador Rolando Figueroa autorizó la ejecución de las modificaciones técnicas correspondientes por parte de la empresa contratista Limayser S.R.L.

La obra principal consiste en reemplazar el antiguo puente Bailey existente sobre un brazo del Río Neuquén por una nueva estructura de hormigón armado, en el marco de una intervención estratégica para la conectividad de Centenario y la región. La nueva infraestructura permitirá responder adecuadamente a las exigencias hidráulicas del sector, con capacidad para soportar caudales de hasta 1.100 metros cúbicos por segundo en dicho río.

La intervención forma parte del plan de infraestructura impulsado por la gestión para modernizar obras viales e hídricas en distintas regiones de Neuquén, acompañando el crecimiento urbano y productivo de las localidades.

La obra había sido adjudicada en 2025 a la empresa Limayser S.R.L. por un monto original de $1.017 millones y un plazo de 300 días corridos. Al mes de junio, registra un avance físico acumulado del 84,2%.

Durante el desarrollo de los trabajos, y a partir del seguimiento técnico realizado en obra, se evaluó la conveniencia de adecuar la solución estructural originalmente prevista para el tablero del puente. Como resultado de ese análisis, se definió reemplazar el sistema inicialmente proyectado con losetas estructurales premoldeadas con capa de compresión de hormigón armado, por una solución de tablero completamente de hormigón armado, más adecuada para las condiciones de funcionamiento, conservación y mantenimiento de la estructura. Entre las mejoras aprobadas, también se incluyen la incorporación de topes antisísmicos y apoyos de neopreno.

La modificación contractual contempla una inversión de $302,2 millones para los nuevos trabajos previstos, junto con una disminución de $129 millones por tareas originalmente consideradas que dejarán de ejecutarse. En términos netos, representa un incremento económico cercano al 17% respecto del contrato vigente, además de una ampliación del plazo de ejecución de 60 días.

Con esta aprobación, el Gobierno provincial avanza en una mejora técnica de la obra, orientada a asegurar una infraestructura más robusta, durable y acorde a las necesidades actuales y futuras de conectividad de Centenario.