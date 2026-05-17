Debido a su buena conectividad vial con Neuquén capital y su cercanía (unos 15 kilómetros), la localidad de Centenario, en el centro de la Provincia y constituida dentro de la región conocida como Confluencia, ha experimentado un crecimiento demográfico considerable en los últimos años a partir de funcionar como una suerte de “albergue” para personas que están de paso o que, en algunos casos, viven en ella pero trabajan en otra ciudad.

Esa situación provocó la necesidad de desarrollar con mayor profundidad la obra pública que, en general, presenta algunas deficiencias, como por ejemplo la escasez de infraestructura hídrica para paliar la falta de agua -sobre todo en el verano-; o la problemática de contaminación ambiental por el colapso en el sistema cloacal y la descarga de fluidos en las zonas más rurales de la región.

En este sentido, el Ejecutivo que conduce el intendente Esteban Cimolai tiene en marcha dos obras estratégicas postergadas a lo largo de los años que marcarán el camino para solucionar la profunda crisis en materia de infraestructura.

Por un lado la obra cloacal colectora este Ruta 7, la cual brindará soluciones a más de un barrio de la ciudad en términos de mejoramiento del deficiente sistema cloacal actual. La misma tiene una ejecución cercana al 60% y se calcula que esté finalizada en julio, dentro de dos meses.

Dicha obra, que comenzó a realizarse hace seis meses, ampliará la red cloacal de Centenario y beneficiará a los barrios Mercer, Gacen, Veneto, Vannícola, entre otros, además de que se desarrolla en parte con fondos de las arcas municipales.

Por otro lado, otra obra fundamental tiene que ver con la Bajada de Nueva España, un acceso vial clave porque permite la entrada a muchos barrios de la ciudad y también posibilita una vinculación con el Parque Industrial.

Según pudo saber MejorInformado, la obra de pavimentación ya cuenta con el acceso principal habilitado y está en el tramo final de su ejecución. En lo particular, esta obra era una demanda histórica de los ciudadanos que no fue activada por gestiones pasadas.

Más allá de contar con el acompañamiento del Gobierno provincial a partir del Pacto de Gobernanza que se firmó hace meses con casi todos los municipios de la jurisdicción norpatagónica, Esteban Cimolai no es riñón de Figueroa ya que llegó a la Intendencia con un partido vecinalista y superó en las urnas al candidato puesto por “Rolo” en las elecciones de abril del 2023.

Por ese motivo Cimolai procura tener una administración ordenada que no dependa exclusivamente de la Provincia para desarrollar obra pública que mejore la calidad de vida de quienes habitan en Centenario.

Esteban Cimolai tiene un año y medio de gestión por delante -con posibilidad de reelección- para solucionar una serie de problemáticas de carácter más coyuntural.

La más fuerte probablemente tenga que ver con la crisis sanitaria en el Hospital Natalio Burd, el principal de la localidad neuquina, donde trabajadores denunciaron falta de personal en el área de salud mental, clave en la contención de personas con consumos problemáticos.

Además, aunque esto podría plantearse como una problemática a nivel nacional, existe colapso en la atención médica, reclamos salariales de los profesionales y también un incremento considerable de la demanda por las personas que no pueden acceder a una prepaga.

Otro conflicto que también tiene un fuerte correlato con lo que sucede a nivel nacional está en el mal servicio que brinda el transporte público, cuyas tarifas aumentan y la frecuencia de los colectivos de línea disminuye.

En síntesis, la Municipalidad de Centenario tendrá numerosos desafíos para afrontar hasta diciembre del 2027, con buenas noticias por el desarrollo de distintas obras y a la espera de mejorar servicios públicos determinantes para la vida digna de las personas.

