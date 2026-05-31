La obra de reemplazo integral del puente sobre Calle 7 en la ciudad de Centenario ejecutada por la secretaría de Ambiente y Recursos Hídricos provincial, registra un avance físico del 77,45%. Se trata de una intervención estratégica para mejorar la conectividad urbana y rural de la localidad.

El proyecto cuenta con una inversión contractual de 1.017.234.780 pesos y un plazo de ejecución de 300 días corridos. La obra inició el 1 de septiembre de 2025 y contempla la demolición del antiguo puente ubicado sobre un brazo del río Neuquén y la construcción de una nueva estructura de hormigón armado, diseñada bajo estándares modernos de funcionamiento hidráulico y tránsito vehicular.

Cómo quedará la obra

El nuevo puente contará con dos carriles de circulación vehicular, veredas peatonales en ambos lados, un ancho total de nueve metros y mayor seguridad vial y capacidad operativa.

La ejecución de esta obra permitirá optimizar la conexión entre el área urbana de Centenario y la zona de chacras, favoreciendo tanto la circulación cotidiana de vecinos como el desarrollo productivo y económico del sector.

Además de mejorar las condiciones de transitabilidad, el nuevo puente fortalecerá la infraestructura vial de la región, brindando mayor seguridad para peatones y conductores y acompañando el crecimiento sostenido de la ciudad.