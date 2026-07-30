Una obra que nació de un pedido de los propios barrios

Mientras avanzan los trabajos sobre calle Mandalari, en el sector de Parque Norte, desde la comisión vecinal de Rincón de Emilio destacaron el impacto que tendrá la intervención una vez finalizada. La obra, ejecutada por la Municipalidad de Neuquén, busca transformar una calle de tierra en un corredor más seguro y funcional para quienes circulan todos los días por la zona.

El presidente de la comisión vecinal de Rincón de Emilio, Alex Tarifeño, explicó que la iniciativa surgió a partir de un trabajo conjunto entre los barrios Rincón de Emilio y 14 de Octubre, que acercaron distintas propuestas para mejorar ese espacio.

"Solicitamos el asfalto de la calle Mandalari. Es un lugar muy utilizado y para Rincón de Emilio significa contar con otra salida hacia el norte de la ciudad", señaló.

El objetivo: que peatones, ciclistas y automovilistas tengan su lugar

La obra contempla pavimento, cordones cuneta y desagües pluviales, además de una futura rotonda que permitirá ordenar el tránsito en un sector donde confluyen vehículos, deportistas y vecinos que utilizan diariamente Parque Norte.

Según explicó Tarifeño, hoy todos comparten un mismo espacio, lo que genera conflictos y situaciones de riesgo, especialmente en los horarios de mayor movimiento.

"Nos ayuda a ordenar todo el movimiento de quienes corren, andan en bicicleta y también del tránsito vehicular", afirmó.

Además, destacó que la rotonda prevista contribuirá a reducir la velocidad de los vehículos en uno de los puntos donde más reclamos recibían los vecinos.

De una calle de tierra a un acceso más seguro

Hasta el inicio de la obra, Mandalari presentaba dificultades para circular. La calle era angosta, de tierra y sufría un importante deterioro por el agua de riego y las napas, que generaban profundas canaletas y complicaban el tránsito.

Con la pavimentación y el sistema de drenaje, se busca solucionar esos inconvenientes y ofrecer un acceso más estable durante todo el año.

Desde la comisión vecinal remarcaron que la mejora responde a una necesidad que se fue haciendo cada vez más evidente a medida que Parque Norte ganó usuarios para caminar, correr y andar en bicicleta.

También apunta a cuidar la barda

Además del ordenamiento vial, el proyecto incorpora obras que permitirán conducir correctamente el agua de lluvia y proteger un sector muy utilizado por los vecinos.

Tarifeño adelantó que desde la comisión vecinal continuarán impulsando acciones para promover el cuidado del entorno natural y acompañar el crecimiento del área con mayor conciencia ambiental.

De esta manera, la intervención no solo busca mejorar la circulación, sino también adaptar la infraestructura a un espacio que cada año recibe más personas para actividades recreativas y deportivas.