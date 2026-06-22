Mediante la Comunicación “A” 8448 publicada en el Boletín Oficial, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó a las entidades financieras del sistema a suscribir letras del Tesoro emitidas por la provincia del Neuquén, por un monto máximo de $620.000 millones de valor nominal.

El permiso, en el contexto del Programa de Financiamiento 2026 (PF26) neuquino, implica una excepción a la restricción general que limita el financiamiento bancario al sector público no financiero, por lo que se requiere una “no objeción” expresa del BCRA, que fue concretada este lunes 22 de junio.

El sistema financiero argentino tiene restricciones estructurales para prestar al sector público provincial; de acuerdo con el texto que regula el financiamiento al Sector Público no Financiero del BCRA, se fijan límites a la exposición de los bancos frente a esas jurisdicciones, para evitar que el crédito privado sea absorbido por el sector público, en posible detrimento del financiamiento a empresas y familias.

La norma impone dos condiciones: que los bancos observen las disposiciones de fraccionamiento del riesgo crediticio vigentes -lo que impide concentración excesiva de cartera en un solo deudor- y que no apliquen la capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera a la suscripción de esas letras.

La habilitación del BCRA le permitirá a Neuquén tener mayor capacidad de maniobra para financiar sus inversiones en infraestructura, en las que está enfocado el actual gobierno de Rolando Figueroa.