De comisiones, al recinto: destacaron los proyectos con financiamiento de CAF que avanzaron en la Legislatura de Neuquén

Esta semana, la Legislatura del Neuquén aprobó los despachos de un paquete de tres obras estratégicas destinadas a fortalecer la infraestructura vial y energética. Paquete cuyo valor total supera los US$387 millones. En este escenario, previo a su tratamiento en el recinto, el diputado provincial Marcelo Bermúdez (PRO) explicó cómo se financiarán y cuáles serán los beneficios para toda la provincia.

El paquete de obras que avanzó en la Legislatura provincial contempla distintos tramos de pavimentación. Dichas obras contarán con la financiación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF, anteriormente conocido como Corporación Andina de Fomento). "Sí, son dos proyectos de inversión que tienen sendos eh financiamientos de la CAF. Uno tiene que ver con el pavimento del acceso al paso internacional Pichachén, en el norte de la provincia. Eso nos va a posibilitar eh un corredor neuquino no sólo hacia la ciudad de Concepción, una de las ciudades más importantes de de Chile y el puerto de Talcahuano, que es un puerto importante, sino el acceso de Buenos Aires al puerto de Talcahuano a través de Neuquén, Bahía Blanca, o San Antonio (Oeste) a través de Neuquén a Talcahuano. Y, después, el pavimento de la ruta que va del Huecú a El Cholar. Esa es una obra de US$ 267 millones de inversión, de los cuáles se financiarán US$ 250 millones a 15 años, cinco de gracia y una tasa anual del 5,5%", explicó Bermúdez en diálogo con La Segunda Mañana, programa que se emite por AM550.

Consultado sobre qué representa el endeudamiento en el marco de una coyuntura difícil, el diputado provincial explicó por qué el beneficio es mayor que el pasivo al que se comprometerá el gobierno neuquino. "Son obras de infraestructura que van a servir a los neuquinos durante décadas. ¿Cómo se financia una obra? Con dinero de los contribuyentes, de los contribuyentes de hoy, de mañana y de pasado. Este tipo de obras que sirven durante décadas deben ser financiadas en el largo plazo", detalló.

Respecto de los beneficios que aportará la obra, Bermúdez destacó la gran afluencia de turistas chilenos que podrán llegar con mayor facilidad a las distintas regiones del territorio de Neuquén. "Entre el punto más norte de Neuquén y el punto más austral de la provincia somos 800,000 habitantes. Del otro lado hay cinco millones de chilenos, con lo cual tener abiertos pasos internacionales asfaltados es una puerta de turismo fenomenal. Más allá de la producción a Concepción y al puerto de Talcahuano. Es un corredor turístico", puntualizó.



El paquete de medidas que avanzó en la Legislatura también contempla dos importantes obras eléctricas: la interconexión de Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), dejando atrás la generación mediante gas y gasoil, y la construcción de una nueva línea de alta tensión entre Zapala y Chos Malal, que reforzará el abastecimiento energético y brindará mayor seguridad al servicio eléctrico en el norte neuquino. "Todos los años hay que poner 15 millones de dólares promedio. Interconectar Villa La Angostura genera ese ahorro. La vamos a interconectar con Alicurá (a través del proyecto Alivilla). Y también se va a fortalecer una línea de interconexión con este mismo proyecto de Las Lajas a Chos Malal. Chos Malal tiene cortes periódicos de energía por cuestiones climáticas, por cuestiones de mantenimiento, por cuestiones de rotura. Esto se va a subsanar con esta línea de interconexión dado que Zapala va a poder proveer de energía", sostuvo Bermúdez.

La entrevista completa con el diputado provincial Marcelo Bermúdez