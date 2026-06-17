La Legislatura dio luz verde a un plan de financiamiento por US$390 millones para obras estratégicas en Neuquén

Con la presencia de funcionarios del Ejecutivo provincial, la Legislatura de Neuquén avanzó este miércoles en el tratamiento de dos proyectos de financiamiento internacional por un total de 387,8 millones de dólares destinados a obras estratégicas de infraestructura vial y energética.

El encuentro se dio en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B), donde los ministros de Economía, Guillermo Koenig, y de Infraestructura, Tanya Bertoldi, junto al presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Mario Moya, defendieron ante los legisladores la necesidad de acceder a nuevas líneas de crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Tras la exposición de los funcionarios y el intercambio con los diputados, ambas iniciativas obtuvieron despacho por amplia mayoría, con el acompañamiento de los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Avanzar, Neuquén Federal, Juntos y Arriba Neuquén. Los únicos votos negativos fueron de los bloques PTS-FIT y Unión por la Patria.

Los programas contemplan una línea de financiamiento de 250 millones de dólares destinada a corredores viales estratégicos y otra de 137,8 millones de dólares para obras vinculadas al abastecimiento energético sustentable. Entre las principales inversiones figuran el desarrollo del Corredor Internacional Pichachén, la conexión vial entre Loncopué y El Cholar, la obra ALIVILLA para Villa La Angostura y la primera etapa del denominado Cierre del Anillo Norte.

Koenig: "Todas las provincias querrían acceder a estos créditos"

Uno de los principales expositores fue el ministro de Economía, Guillermo Koenig, quien destacó la importancia de las condiciones financieras obtenidas por Neuquén y remarcó que la provincia logró acceder a una porción significativa de los recursos que la CAF destina a la Argentina.

"Neuquén ha obtenido casi el 90% del cupo que la CAF le otorga al país", señaló el funcionario al explicar que, sumando las líneas aprobadas anteriormente, la provincia ronda los 500 millones de dólares de financiamiento internacional.

Koenig sostuvo que el acceso a estos recursos responde a una decisión política del gobierno de Rolando Figueroa orientada a ejecutar obras de infraestructura con impacto territorial. En ese sentido, aseguró que los fondos serán destinados exclusivamente a obra pública y remarcó que la provincia cuenta con capacidad financiera para afrontar los compromisos futuros.

"Todas las provincias, e incluso Nación, querrían acceder a estos créditos", afirmó, al destacar que se trata de condiciones financieras difíciles de encontrar en los mercados actuales.

El ministro explicó que los préstamos tendrán un plazo de 15 años y una tasa de interés estimada entre el 5,4% y el 5,5%, basada en la referencia internacional SOFR. "Hoy no hay condiciones en el mercado similares", sintetizó.

Además, defendió la sustentabilidad de la operación al señalar que los proyectos generarán ahorros e impactos económicos concretos. Entre ellos mencionó el potencial turístico y productivo de los nuevos corredores viales y el ahorro energético que significará la concreción de ALIVILLA, una obra que permitirá reducir la dependencia del abastecimiento mediante generación a gasoil en Villa La Angostura.

Actualmente, explicó, la provincia destina alrededor de 1,5 millones de dólares mensuales para garantizar el suministro eléctrico de esa localidad mediante sistemas alternativos.

Menos deuda y más inversión en infraestructura

Durante la reunión, Koenig también respondió consultas vinculadas al endeudamiento provincial. En ese marco, indicó que el stock de deuda pública en moneda extranjera se redujo de 1.270 millones de dólares al inicio de la actual gestión a 720 millones de dólares en la actualidad, lo que representa una disminución cercana al 40%.

A su vez, destacó que los nuevos financiamientos no estarán destinados a gastos corrientes sino exclusivamente a infraestructura.

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, reforzó ese argumento al remarcar que es la primera vez que Neuquén atraviesa tres años consecutivos sin emitir letras del Tesoro para financiar su funcionamiento.

Koenig añadió que los períodos de gracia previstos permitirán que gran parte de la deuda actual ya se encuentre cancelada cuando comiencen los pagos más importantes de los nuevos créditos.

"Cuando empecemos a pagar, ya vamos a tener cancelada el 90% de la deuda", proyectó.

Bertoldi defendió la planificación vial

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, centró su exposición en el impacto que tendrán las obras para mejorar la integración territorial de la provincia.

La funcionaria sostuvo que Neuquén presenta una estructura económica dual, donde conviven el desarrollo energético concentrado en determinadas regiones con economías vinculadas al turismo y a las actividades regionales distribuidas a lo largo del territorio. En ese contexto, consideró que las distancias internas representan una limitación para el crecimiento. "La distancia no es una condición geográfica sino una restricción económica estructural", planteó.

Bertoldi explicó que los proyectos incluidos en el financiamiento forman parte de una planificación previamente desarrollada y que la provincia ya cuenta con los proyectos ejecutivos necesarios para avanzar. "Hay una hoja de ruta y una planificación. No son decisiones que se toman livianamente", afirmó.

La ministra destacó además que la actual gestión busca abandonar la visión fragmentada de la infraestructura vial.

"No consideramos las rutas como tramitos, sino como vectores relacionales", señaló al explicar que el objetivo es generar conectividad, integración regional y nuevas oportunidades productivas.

Según detalló, la provincia pasará de una red vial pavimentada de 1.050 kilómetros a casi 2.000 kilómetros pavimentados al finalizar el año.

Entre las obras priorizadas mencionó el Corredor Internacional Pichachén y el corredor Loncopué-El Cholar, que en conjunto representan 174 kilómetros de mejoramiento vial.

En el caso de Pichachén, resaltó que permitirá contar con la primera conexión internacional completamente asfaltada en el norte neuquino.

El EPEN explicó el impacto de ALIVILLA y el Anillo Norte

La presentación técnica de las obras energéticas estuvo a cargo del presidente del EPEN, Mario Moya, quien expuso los beneficios que tendrán tanto ALIVILLA como el proyecto de Cierre del Anillo Norte.

Respecto de ALIVILLA, recordó que se trata de una iniciativa largamente esperada, con antecedentes que se remontan al año 2008.

Moya explicó que Neuquén ya ejecutó cerca del 98% de las obras que le correspondían dentro del proyecto original y atribuyó las demoras a incumplimientos de distintos acuerdos nacionales.

Según indicó, la obra permitirá integrar definitivamente a Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), reduciendo costos operativos, mejorando la calidad del servicio y acompañando el crecimiento de toda la región. "La obra le dará una solución definitiva a Villa La Angostura", afirmó.

Además, adelantó que se dejará preparada la infraestructura necesaria para abastecer energéticamente a Villa Traful en el futuro.

Sobre el Cierre del Anillo Norte, destacó que se trata de una obra estratégica para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico en el Alto Neuquén y parte de la región del Pehuén.

El proyecto contempla la construcción de 160 kilómetros de líneas de alta tensión y permitirá garantizar alternativas de abastecimiento frente a eventuales fallas o interrupciones.

Según recordó, la última intervención significativa vinculada a este proyecto se había realizado hace una década.

Con el respaldo mayoritario obtenido en comisión y tras una extensa exposición de los principales funcionarios del gabinete provincial, el gobierno dio un paso clave para avanzar con un paquete de obras que considera fundamental para mejorar la conectividad, la integración territorial y el abastecimiento energético en distintas regiones de Neuquén.