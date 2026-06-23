El barrio Río Grande se enciende con la tradicional Fogata de San Juan: torta de cumpleaños, música y choripanes

Una de las celebraciones más tradicionales y convocantes de la comunidad se vivirá esta semana en el barrio Río Grande con una nueva edición de la Fogata de San Juan, que este año coincidirá con los festejos por el aniversario del sector. Las actividades comenzarán este jueves con el armado de la pira y continuarán el viernes 26 con la jornada central de celebración.

En diálogo con La Primera Mañana de AM550, el presidente del barrio Río Grande, Beto Deloro, explicó que la decisión de vincular la fecha del aniversario con San Juan surgió ante la falta de una conmemoración establecida. “Hoy es el aniversario del barrio, no tenía fecha, era uno de los pocos barrios que no tenía fecha de aniversario… dijimos, ‘pongámosle San Juan’, quedó como el 23”, relató.

Deloro destacó además el trabajo conjunto con los vecinos para la organización de la fiesta y el armado de la tradicional fogata. “Ya empezamos a hacer el acopio de leña… e invitamos a los vecinos el jueves a partir de las 4 de la tarde a empezar a armar la pira, porque es mucho trabajo y queremos que participen”, señaló.

El cronograma de actividades prevé que los festejos del viernes comiencen a las 18 con propuestas alusivas al cumpleaños del barrio, seguido a las 18.30 por el tradicional corte de torta acompañado de chocolate caliente. Luego se dará inicio a una serie de presentaciones musicales con artistas locales y la participación de una banda integrada por estudiantes del CPEM 34.

El momento central de la jornada llegará alrededor de las 20.30 con el encendido de la fogata, acompañado por la tradicional comida popular: choripanes. La celebración de San Juan, de fuerte arraigo cultural, se mantiene como un espacio de encuentro vecinal que refuerza la identidad del barrio y promueve la participación de instituciones, familias y organizaciones locales.