Neuquén avanza con una obra histórica en el barrio Rincón del Río, donde se ejecuta un proyecto integral que combina infraestructura pluvial estratégica y pavimentación completa. Con una inversión de $5.800 millones provenientes de fondos propios, los trabajos ya presentan un 80% de avance y apuntan a resolver definitivamente el riesgo de inundaciones en un sector crítico por su cercanía al Río Neuquén.

María Pasqualini, jefa de Gabinete, destacó la relevancia de la intervención para la seguridad de los vecinos: “Una obra fundamental para este barrio, porque esencialmente si bien el asfalto cambia la calidad de vida, acá teníamos un problema que era mucho más serio que eran las inundaciones. Así que había que hacer una obra pluvial importante”.

El plan de obras incluyó la instalación de pluviales, sumideros, cámaras y una estación de bombeo de última tecnología, fundamentales para mitigar el impacto del agua en una zona ubicada por debajo de la cota de defensa del río.

Esta infraestructura de base permitió avanzar con el pavimentado que forma parte del Plan 3.000 Cuadras de Asfalto. Al sumarse a las ya finalizadas en el área lindera de Rincón de Emilio, la Capital alcanza un total de 270 cuadras transformadas en este corredor.

“Hablamos de una inversión de $5.800 millones con presupuesto neuquino, por supuesto, y ese presupuesto, esa administración ordenada impactando en las diferentes obras que la ciudad necesita”, afirmó.

Aspectos técnicos del sistema pluvial

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura, expresó: “Todo este sector está debajo de la cota de defensa del río, así que hubo que generar todo un sistema pluvial, que debió haber estado previsto en el loteo original. Se completó esa obra para que los vecinos pudieran tener el pavimento y no tuvieran este problema de inundación”.

“Fue todo un sistema pluvial de caños, cámaras que están bajo el sector del pavimento y un pozo de bombeo que, una vez que el agua se colecta, pasa por sobre la defensa costera y tira los líquidos al río. Ese sistema pluvial terminado permitió después llegar con el resto de la infraestructura”, agregó.

Bruno anticipó que el 20% restante de la obra se completará en las próximas semanas. “Acá tenemos 270 cuadras que estamos pavimentando, ya más de un 80% de la obra completa. Terminamos lo que son cordones cuneta y complementos en todo el Rincón del Río y estamos completando la carpeta asfáltica”, explicó.

La gestión vincula estas acciones con una preocupación frente al cambio climático y los informes meteorológicos que prevén temporadas de alta humedad por el fenómeno de El Niño.

Sobre eso, Pasqualini señaló que la ciudad ya cuenta con más de 350 kilómetros de pluviales para prevenir contingencias climáticas.

“Sabemos que el cambio climático está afectando a las diferentes ciudades y nosotros con respecto a la Avenida Mosconi tomamos una decisión de llevar adelante la obra”, concluyó.



Proyecto para eliminar a los limpiavidrios en esquinas y semáforos

Sobre este tema, María Pasqualini explicó: “Hay que esperar que la ordenanza esté publicada como corresponde. La Municipalidad no deja lugar a que haya limpiavidrios, seremos determinantes porque hay un pedido de la ciudadanía, hubo cuestiones de seguridad”.

“Se han hecho todos los relevamientos pertinentes, sabemos que más del 70% no son de la ciudad y trabajaremos para la revinculación en sus lugares de origen. Debe quedar claro que la Municipalidad de Neuquén es determinante en este tema”, cerró.