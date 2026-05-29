Una familia con un bebé de un año se encuentra en situación de calle en Neuquén y hace un llamado a la solidaridad de la comunidad. Alejandro y Rocío, originarios de Bahía Blanca, suelen instalarse en el semáforo de Gatica y avenida Mosconi, donde buscan cubrir sus necesidades diarias mientras esperan oportunidades laborales.

Rocío contó en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, que suelen pedir colaboración a los transeúntes: “Mucha gente nos ha visto con un cartel que dice si nos puede ayudar comprando un artículo de limpieza o colaborando con ese dinero. Pagamos por día alquiler. En estos momentos casi no estamos en la calle, pero salimos a luchar día a día en la esquina”.

Rocío relató que dejaron Bahía Blanca tras las inundaciones y recorrieron varias provincias.

La pareja relató que su recorrido no fue lineal: tras la inundación en Bahía Blanca, pasaron por Comodoro Rivadavia, Río Cuarto, Puerto Madryn, El Bolsón y Bariloche, hasta llegar a Neuquén. Rocío agregó que regresaron a Bahía Blanca en enero para verificar un terreno fiscal que tenían, pero lo encontraron inservible debido a problemas de agua: “Allá vivíamos en Ingeniero White, cerca del mar. Es algo irrecuperable porque siempre está con agua”.

Alejandro, quien realiza trabajos de albañilería, carpintería y mantenimiento, detalló las dificultades para conseguir empleo estable: “Tiré currículum en edificios y en empresas cerca del hospital, pero no me han llamado. Hacemos changas de pintura, albañilería, cortar pasto, pero por ahora sólo me salió trabajo informal. Para entrar a una empresa hace falta alguien que te ayude, y nosotros no tenemos contactos”.

Alejandro asegura tener experiencia en albañilería, carpintería, pintura y tareas generales de mantenimiento.

La familia hace un pedido concreto a la comunidad: cualquier colaboración, ya sea con productos de limpieza, alimentos o trabajo informal, es bienvenida. Quienes puedan ayudar pueden comunicarse al 2915006109. Alejandro y Rocío buscan, sobre todo, un lugar digno donde vivir y salir adelante junto a su bebé, que acaba de cumplir un año.