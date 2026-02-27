Desde principios de enero, la Policía de Neuquén intensificó los operativos para desalojar a las personas que viven en situación de calle en el centro de la capital neuquina. Entre 20 y 30 personas son expulsadas diariamente de las calles, y sus pertenencias, como bolsas y colchones, son retiradas por los efectivos de la policía.

Esta medida busca evitar que se produzcan hechos delictivos en la vía pública, según explicó el Comisario Inspector Marcos Mazzone, Coordinador de la Dirección de Seguridad de la Zona Confluencia.

En un entrevista con AM550 y el canal de noticias 24/7, Mazzone explicó que el operativo es llevado a cabo en conjunto con la Policía de la Comisaría Primera y personal de la Municipalidad. El trabajo diario tiene como objetivo prevenir delitos en el centro de la ciudad y garantizar la seguridad tanto de los transeúntes como de los comerciantes. "Nosotros tratamos de sacar a las personas de la vía pública, no solo para evitar situaciones de riesgo, sino también para impedir que estas personas estén en lugares propensos a cometer hechos delictuales", dijo Mazzone.

Uno de los principales problemas que se detectó es la implicación de algunas de estas personas en delitos, como el robo a comercios, lo que llevó a la detención de al menos dos personas en las últimas semanas. A pesar de estos incidentes, el comisario remarcó que el trabajo policial se enfoca principalmente en la prevención y no en criminalizar a quienes se encuentran en situación de calle.

“En el microcentro se ha ido aminorando la cantidad de gente que pernocta en la calle. De parte de la policía, nosotros tratamos de hacer un trabajo de prevención con todo el sector comercial y el sector laboral del microcentro”, señaló el comisario.



La Policía recibió numerosas quejas de comerciantes locales sobre el impacto que tiene la presencia de personas en situación de calle en el microcentro. "Es una gran preocupación, especialmente para los grupos de seguridad de WhatsApp de los comerciantes", señaló Mazzone.

“Nosotros, básicamente los notificamos que la prohibición de pernoctar, de dormir en la vía pública, o de consumir algún tipo de sustancia estupefaciente o alcohol. Después, la parte de la Municipalidad retira los elementos, en este caso, colchones u otras pertenencias que tengan que vayan acumulando. Tratamos de realizar la prevención para todos”, explicó.

El operativo de desalojo de personas en situación de calle no se limita a la capital neuquina. Mazzone también destacó que se está realizando un trabajo similar en la zona oeste de la ciudad y en Centenario, donde muchas personas que no tienen un empleo formal se dedican a limpiar vidrios en la vía pública.