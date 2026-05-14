La polémica por la bonificación otorgada a Gloria Ruiz sumó un nuevo capítulo después de que el exintendente de Plottier, Luis Bertolini, intentara bajarle el tono a la decisión que tomó apenas minutos antes de dejar el cargo.

El ahora exjefe comunal publicó un mensaje en redes sociales para responder a las críticas por el beneficio salarial firmado en favor de la exintendenta y exvicegobernadora, quien además estaba a punto de ser incorporada al Concejo Deliberante en ese mismo trámite administrativo interno.

En medio del desconcierto, al conocerse lo que resolvió el exmandatario, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá, aseguró este miércoles en “La mañana es de LA PRIMERA”, por AM550, que la situación generó sorpresa incluso dentro de la nueva conducción municipal. La nueva gestión municipal dejó sin efecto, tanto el pedido de bonificación como su adscripción al Concejo Deliberante.

Pero lejos de cerrar el tema, la explicación volvió a poner el foco sobre cómo se manejó la decisión y por qué se resolvió de manera express en las últimas horas de gestión, sin participación del nuevo gobierno municipal encabezado por Malena Resa.

Un beneficio firmado antes de irse

En su publicación, Bertolini sostuvo que la bonificación “fue aprobada por una ordenanza” y recordó que el adicional corresponde al 25% del básico por tareas administrativas y atención al público.

También afirmó que la medida se enmarca en un trabajo realizado durante dos años junto a los gremios municipales.

Sin embargo, la discusión no pasa únicamente por la existencia de una ordenanza. El punto que encendió la polémica es otro: por qué el beneficio fue otorgado exclusivamente a Gloria Ruiz y por qué se resolvió justo antes de la salida de Bertolini de la intendencia.

Hasta el momento no hubo explicaciones públicas sobre los criterios concretos utilizados para definir esa decisión ni sobre las razones para avanzar en las últimas horas de gestión.

El detalle que desató el malestar

La situación generó ruido político porque la resolución fue firmada cuando ya estaba definido el cambio de autoridades municipales y mientras el nuevo gobierno comenzaba a preparar la transición.

En ese contexto, la medida fue interpretada como una decisión tomada sin consensos y a espaldas de la administración entrante.

Además, el caso volvió a poner bajo la lupa el manejo de beneficios internos dentro del municipio y la utilización de decisiones administrativas en momentos de salida política.

La respuesta que no apagó la discusión

Bertolini apuntó contra “los medios que están mal informando” y remarcó que la ordenanza había sido votada en 2023, incluso por Malena Resa cuando era concejal.

Pero la respuesta no aclaró por qué la bonificación fue aplicada específicamente a Ruiz ni por qué se resolvió horas antes de dejar el cargo.

Mientras tanto, la controversia sigue creciendo en Plottier y el tema ya se transformó en uno de los primeros focos de tensión que deberá afrontar la nueva gestión municipal.