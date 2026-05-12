Un expediente que se activó en el momento más delicado

La crisis política de Plottier sumó un nuevo capítulo cargado de sospechas. Durante la emisión de este marte de "La mañana es de LA PRIMERA", que se emite por la AM550, el conductor Pancho Casado reveló información sensible respecto a la crítica situación que se vive en la localidad, ya que mientras el municipio atravesaba el derrumbe institucional que terminó con la renuncia del exintendente Luis Bertolini, dentro de la estructura administrativa avanzaba en silencio un expediente vinculado a Gloria Ruiz.

La exvicegobernadora y exintendenta de la ciudad había presentado el 16 de abril un pedido formal para cobrar una bonificación salarial del 25%, amparándose en el artículo 137 inciso C del Estatuto y Escalafón Municipal.

En la nota sostuvo que el adicional le correspondía por funciones asignadas en la Biblioteca 30 de Octubre desde septiembre de 2025.

El documento ingresó oficialmente el 17 de abril. Pero el dato que ahora quedó bajo la lupa es otro: la autorización terminó de avanzar el 30 de abril a las 11:23, exactamente el mismo día en que Bertolini presentó su renuncia a la intendencia, ya acorralado por la crisis política y judicial.

El correo que encendió las alarmas

La situación escaló todavía más cuando trascendió que una empleada municipal vinculada políticamente a Gloria Ruiz habría enviado desde Recursos Humanos un correo electrónico a Privada notificando no solo la autorización de la bonificación, sino también la adscripción de Ruiz al Concejo Deliberante.

La secuencia generó fuerte ruido interno porque colocaba a las nuevas autoridades frente a una situación administrativa prácticamente consumada.

Por un lado, la intendenta Malena Resa debía resolver qué hacer con el plus salarial. Por otro, Claudia Namuncurá quedaba obligada a recibir formalmente a Gloria Ruiz dentro del Concejo.

La maniobra fue detectada el 11 de mayo y desde ese momento comenzaron actuaciones internas para determinar cómo se movió el expediente y quiénes participaron.

Sumario y sospechas dentro del municipio

Tras descubrirse la situación, la empleada involucrada quedó a disposición de las autoridades y se inició un sumario administrativo.

El caso volvió a exponer el clima de tensión que atraviesa la política de Plottier desde hace meses, con expedientes judiciales, internas y movimientos administrativos bajo sospecha.

Todo ocurre además mientras Gloria Ruiz sigue complicada en otra investigación judicial de alto impacto. Días atrás, la Justicia prorrogó los embargos e inhibiciones sobre bienes de la exvicegobernadora y su hermano Pablo Ruiz en una causa por presunto fraude con fondos públicos.

La caída de Bertolini y el escenario que dejó abierto

El trasfondo político también pesa sobre este nuevo episodio.

Luis Bertolini dejó la intendencia luego de que el Concejo Deliberante aprobara su suspensión preventiva en medio de una causa por negociaciones incompatibles con la función pública.

Su salida aceleró el recambio institucional y dejó al descubierto expedientes, movimientos internos y decisiones administrativas tomadas en las horas más delicadas de la gestión.

Ahora, el foco está puesto en determinar si el avance del trámite vinculado a Gloria Ruiz fue una simple coincidencia burocrática o parte de una jugada política e institucional ejecutada antes del cambio de mando.