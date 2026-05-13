El expediente que explotó después del cambio de mando

Lo que parecía un trámite administrativo terminó convirtiéndose en otro foco de tensión política dentro del municipio de Plottier. Después de que se conociera que el exintendente Luis Bertolini había autorizado un adicional salarial del 25% para Gloria Ruiz el mismo día de su renuncia, ahora las nuevas autoridades decidieron frenar todo y avanzar con medidas internas.

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá, aseguró este miércoles en “La mañana es de LA PRIMERA”, por AM550, que la situación generó sorpresa incluso dentro de la nueva conducción municipal.

“Nos tomó por sorpresa, me enteré y no lo podía creer. Una desprolijidad más que se ha encontrado la nueva intendenta dentro del municipio”, afirmó.

El expediente había comenzado semanas antes, cuando Ruiz solicitó cobrar una bonificación salarial amparada en el Estatuto Municipal. Pero el dato que encendió las alarmas fue el momento en que avanzó la autorización: ocurrió el 30 de abril, el mismo día en que Bertolini dejaba el cargo en medio de una crisis política y judicial.

El correo que hizo explotar el conflicto

La situación escaló todavía más cuando apareció un correo electrónico enviado desde Recursos Humanos notificando no solo la bonificación, sino también la adscripción de Gloria Ruiz al Concejo Deliberante.

Según explicó Namuncurá, ni ella había solicitado ese pase ni la nueva intendenta había dado autorización para avanzar con el plus salarial.

“Todo se deja sin efecto. En ningún momento yo pedí la adscripción, ni la intendenta autorizó la bonificación”, confirmó la edil.

La presidenta del Concejo fue todavía más dura al describir cómo se intentó avanzar con el trámite. “Querían pasarlo por la puerta de atrás, muy propio de cómo se estaban manejando”, lanzó.

La maniobra generó fuerte malestar dentro de la nueva gestión porque colocaba a las autoridades frente a una decisión prácticamente cerrada, tomada en medio del derrumbe institucional que atraviesa el municipio desde hace meses.

Separaron a una empleada y arrancó una investigación

Tras detectarse el movimiento interno, la Municipalidad decidió apartar del área de Recursos Humanos a la empleada señalada por el envío de los correos y abrir un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

“Ya se tomaron medidas. Se la separó del área de Recursos Humanos y se le inició el sumario administrativo correspondiente”, confirmó Namuncurá sobre la mujer que intentó validar el aumento.

La funcionaria evitó revelar la identidad de la trabajadora involucrada porque la investigación sigue en curso, aunque dejó en claro que las actuaciones buscan reconstruir cómo avanzó el expediente y quiénes participaron.

Un municipio atravesado por sospechas

El episodio volvió a sacudir a Plottier en un contexto extremadamente sensible. La salida de Bertolini dejó una estructura política golpeada, expedientes bajo revisión y movimientos administrativos que ahora quedaron bajo la lupa.

Mientras tanto, Gloria Ruiz continúa complicada en otra causa judicial de alto impacto. Días atrás, la Justicia prorrogó los embargos e inhibiciones sobre bienes de la exvicegobernadora y de su hermano Pablo Ruiz en una investigación por presunto fraude con fondos públicos.

En paralelo, desde la nueva conducción municipal buscan despegarse de las decisiones tomadas durante las últimas horas de la gestión anterior y mostrar un corte con las prácticas que quedaron expuestas tras el cambio de mando.