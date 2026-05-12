La ciudad de Neuquén sumará en apenas dos meses un nuevo acceso vial que apunta a modificar la forma en la que miles de vecinos se mueven todos los días por la zona norte. La obra sobre la nueva traza de calle Pilmaiquén ya muestra un fuerte avance y empieza a cambiar la imagen de un sector que durante años tuvo problemas de circulación y conexión interna.

El intendente Mariano Gaido recorrió los trabajos en el barrio Terrazas de Neuquén y confirmó que la inauguración está prevista para dentro de aproximadamente 60 días. Se trata de una intervención que conectará Cabellera del Frío con Soldi y que permitirá abrir una nueva vía troncal en una de las zonas que más creció en los últimos años.

Una obra pensada para el día a día

La apertura de Pilmaiquén no solo sumará una nueva calle. La expectativa está puesta en lo que ocurrirá una vez habilitada: menos vueltas para entrar o salir de los barrios, recorridos más rápidos y una circulación más fluida en un sector que venía quedando chico frente al crecimiento urbano.

Desde el municipio remarcaron que la obra fue diseñada como una intervención integral. Además del asfalto, incluye bicisenda, veredas y un sistema completo de drenaje pluvial, algo clave en una zona con fuertes desniveles.

“Es una obra maravillosa”, aseguró Gaido durante la recorrida, y destacó que demandó una inversión de 1.300 millones de pesos financiados con recursos municipales.

El desafío de construir sobre un terreno complejo

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que uno de los principales desafíos fue adaptar la obra a las características del terreno. Entre Soldi y Cabellera del Frío existe una importante diferencia de altura, lo que obligó a ejecutar tareas especiales de contención y estabilización.

Para resolverlo, se construyeron gaviones y un sistema integral de desagües que permitirá mantener la conexión incluso durante lluvias intensas. Nicola señaló además que Pilmaiquén “no existía como tal” y que su apertura servirá para descomprimir el tránsito sobre Cabellera del Frío, una de las arterias más utilizadas del sector.

Una ciudad que sigue empujando hacia el norte

El crecimiento de Neuquén hacia la zona norte ya no es una proyección: es una realidad visible en nuevos barrios, comercios y desarrollos urbanos. En ese contexto, las obras viales empiezan a ocupar un lugar central para acompañar esa expansión y evitar que la circulación quede atrapada en viejos esquemas.

La nueva conexión busca justamente eso: integrar sectores que hasta hace poco parecían aislados y facilitar los movimientos cotidianos de quienes viven en la parte alta de la capital.

Con cordones cuneta y veredas ya ejecutadas en gran parte del tramo, la obra entra en la recta final. Y mientras avanzan las máquinas, en el norte neuquino crece la sensación de que la ciudad empieza a quedar cada vez más cerca.