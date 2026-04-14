Avanza la obra del nuevo acceso norte a Neuquén, el cual permitirá un tránsito más fluido en el ingreso y egreso de la capital. Actualmente las cuadrillas se encuentran abocadas a tareas de cerramiento, demoliciones y excavaciones, además de la resolución de interferencias con servicios como CALF y EPAS.

En paralelo se avanza en la preparación de lo que será la armadura de las fundaciones del puente que definirá el nuevo esquema vial transformando el ingreso a la ciudad. Una vez inaugura la obra, el tránsito que llegue a la capital por avenida Raúl Alfonsín podrá derivarse por calle Jujuy o por Diagonal 9 de Julio a través de este puente, en tanto quienes salgan, lo harán por calle Salta pasando por debajo de ese mismo puente.

“Estamos muy felices porque es una obra que viene a resolver una situación de estrangulamiento de tránsito que teníamos en el norte de la ciudad. Esta obra viene a dar una respuesta definitiva a ese problema”, afirmó el intendente Gaido que recorrió este martes los avances.

Recordó que la inversión asciende a 16 mil millones de pesos, financiados íntegramente con fondos propios del superávit municipal, sin endeudamiento.

El recorrido de Gaido y Pasqualini

“Esta obra no está sola. Estamos interviniendo en el norte con este nuevo acceso, trabajando en el este con el ingreso Neuquén-Cipolletti, y avanzando con la gran avenida que va a transformar la conectividad interna de la ciudad. Son obras que permiten jerarquizar y ordenar una ciudad que, hay que decirlo con orgullo, se ha transformado en una gran metrópolis”, agregó.

Gaido también puso en valor el trabajo de la empresa neuquina a cargo de la ejecución, destacando que si bien tenía plazo para marzo, a este ritmo se inaugurará en noviembre o diciembre.

Por otro lado, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, subrayó que la intervención permitirá resolver los problemas viales en dos aspectos fundamentales: la seguridad y la movilidad.

“Neuquén está transitando el camino para convertirse en una ciudad metropolitana, algo que ya es una realidad. Durante las horas pico, el flujo vehicular en este punto supera los 60 mil vehículos”, señaló. Cabe recordar que gracias a los desvíos planificados durante la obra el tránsito no ha sido interrumpido y funciona normalmente.

Plazo de un año y los detalles

Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura, precisó que los trabajos demandarán aproximadamente un año, dada la complejidad técnica del puente y el importante movimiento de suelo que conlleva, aunque advirtió que los plazos podrían acortarse.

“Aquí veremos excavaciones para las fundaciones y luego comenzaremos a ver estructuras de hormigón levantándose en el sector. Por último, vendrá la iluminación y el pavimento flexible de calle Salta, una vez que los puentes estén en funcionamiento”, describió.

Bruno recordó también que la zona alberga obras complementarias: el estacionamiento subterráneo y un nuevo parque gastronómico que, junto al nuevo acceso, terminarán de redefinir el espacio en torno a la rotonda Della Valentina y la Plaza de la Mujer.