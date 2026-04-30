El nuevo Acceso Norte toma forma con un fuerte despliegue de maquinaria

El Acceso Norte de Neuquén atraviesa una transformación estructural que ya es visible en el terreno con un despliegue técnico y humano únicos en el país. El intendente Mariano Gaido la calificó como una obra fundamental para la conectividad de la capital convertida en metrópolis. Con una inversión que alcanza los $20.000 millones, la intervención busca eliminar el histórico estrangulamiento vial en el ingreso desde la avenida Raúl Alfonsín facilitando la fluidez hacia el centro y el oeste.



“Recordemos que esto es con fondos nuestros, cero endeudamiento, a partir del presupuesto y el superávit que tenemos, cuentas ordenadas, llevamos adelante una obra que viene a solucionar el ingreso norte de, algo que venía colapsado”, afirmó el intendente.



Hasta el momento se han movilizado 20000 metros cúbicos de material y se han utilizado 45 toneladas de hierro en las fundaciones del futuro viaducto.

Durante la recorrida, Gaido manifestó estar “muy orgulloso y contento de haber visitado esta obra y ver lo rápido que va, como lo hacen estas empresas neuquinas que tienen la camiseta puesta y además que es único en el país, porque hoy obras de esta calidad y esta jerarquía solamente se llevan adelante en Neuquén con presupuesto propio, sin endeudamiento y además generando empleo”.

Para sostener este ritmo trabajan 12 equipos entre los que se destacan retroexcavadoras palas cargadoras y camiones junto a una dotación de 75 trabajadores activos que incluye operarios maquinistas e ingenieros abocados exclusivamente al proyecto.

Mariano Gaido durante la recorrida.

Qué dijo el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano

Alejandro Nicola brindó precisiones sobre el estado actual de los trabajos: “A nuestras espaldas tenemos todo lo que es la excavación casi llegando al nivel de lo que va a ser la calle Salta, que va a salir por abajo del viaducto que va arriba para ingresar a Jujuy y a 9 de julio. Así que bueno, estamos viendo por ahora movimiento de suelo, armado de estructura de hierro que van a ser las futuras fundaciones y columnas y demás”.

El diseño del Acceso Norte contempla niveles diferenciados de tránsito para organizar el nodo vial. Una vez inaugurado, el flujo vehicular que ingresa por la avenida Raúl Alfonsín utilizará el viaducto para conectar directamente con la calle Jujuy o la Diagonal 9 de Julio.

En sentido opuesto, el egreso de la ciudad se realizará por la calle Salta transitando por debajo de la estructura de hormigón. Este esquema se complementa con una renovación urbana integral que incluye un estacionamiento subterráneo y un polo gastronómico potenciando la zona como un nuevo centro de atracción turística y comercial.

Esta obra de escala metropolitana es parte de un plan integral que incluye la reconversión de la Gran Avenida. Sobre ese punto el intendente remarcó: “No solamente es un orgullo del país, sino es un ejemplo del país. Es una obra que se lleva adelante las 24 horas. Esta Gran Avenida que transforma a la ciudad de Neuquén en una gran metrópolis porque viene a resolver una situación pluvial, pero también viene a jerarquizarla, a potenciar el pulmón económico, es realmente un ejemplo del país”.

Gaido también puntualizó: “Quiero decir que Neuquén ha sido ejemplo y único en la historia porque ha eximido de licencia comercial a todos los frentistas”. También recordó que el plan de infraestructura municipal abarca también 3000 cuadras de asfalto en los barrios la finalización de nuevos tramos del Paseo Costero y obras de gas y cloacas que benefician a más de 1200 familias en diversos sectores de la ciudad.