El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, lanzó una convocatoria abierta a la comunidad para sumar nuevas familias solidarias, compartiendo públicamente la historia de "Billie", un joven menor de edad que hoy necesita un hogar de manera transitoria.

"Billie" -nombre ficticio utilizado para resguardar su identidad- es uno de los tantos niños y niñas que, por distintas circunstancias, no puede permanecer temporalmente con su familia de origen y requieren de un entorno que les brinde contención, cuidado y estabilidad emocional.

Tiene 16 años y hoy necesita un hogar donde lo esperen, donde lo escuchen, donde pueda sentirse cuidado. “Me gusta jugar, ir a la escuela y compartir con otros”, cuenta, pero también deja ver algo más profundo: “Quiero estar en un lugar donde me cuiden y me escuchen”.

Desea una familia que sea divertida, que lo respeten y lo puedan acompañar. "Que les guste la música, me gustan mucho los gatos y pasé a cuarto año. Me gusta matemática y Lengua, mis hobbies son dibujar, escuchar música, escribir, tocar la guitarra", relata Billie.

Además tiene bien pensados sus objetivos y cuenta que quisiera estudiar Psicología en el futuro, ya que siempre le interesó entender a las demás personas. A la familia que aún no conoce, Billie les dice: "espero caerles bien y me gustaría mucho compartir lindos momentos con ellos".

De qué se trata el programa

Cualquier persona tiene la oportunida de hacer una diferencia y convertirse en Familia Solidarias dentro del programa. El mismo fue creado para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran atravesando una Medida de Protección Excepcional originada ante la vulneración de derechos.

Allí se propone que personas o grupos familiares puedan ofrecer su hogar de manera temporal. No se trata de una adopción, sino de un compromiso solidario y transitorio, con el acompañamiento y orientación permanente de equipos técnicos del Estado.

Quienes sientan el deseo de acompañar a "Billie" y a otros niños, niñas y adolescentes que lo necesitan, pueden obtener más información y completar el formulario de inscripción en el sitio oficial https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar A partir de allí, cada postulación inicia un proceso de evaluación de cada familia.