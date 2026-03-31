A partir de este miércoles 1 de abril, hasta el 16, estará habilitada la inscripción para el Registro Único de Adopción (RUA). El mismo es para aspirantes residentes en Neuquén.

El formulario se habilita este miércoles a partir de las 9, en el siguiente link. Luego de completar esa inscripción, los interesados deben enviar su documentación en formato PDF, el 16 y 17 de diciembre, al correo: registrounicodeadoptantes@jusneuquen.gov.ar.

Cabe recordar que pueden existir demoras en el proceso, específicamente para las familias que buscan adoptar un bebé o nenes muy pequeños. La mayoría de los casos con los que se trabajan más son niñas, niños y adolescentes más grandes.

El rol de la adopción y sus requisitos

Además se destaca que la adopción se declara cuando se agotan las posibilidades de reinserción familiar. En muchos casos, la intervención comienza por situaciones de vulnerabilidad que requieren primero medidas de protección y acompañamiento.

Uno de los requisitos más importantes para anotarse es que no se debe formar parte de una familia solidaria, es decir alojamiento temporal de niños. Esto significa que se tiene un rol transitorio, en cambio la adopción es algo definitivo.

Se aclara que existen casos excepcionales en que los jueces, evaluando el interés superior del niño, han permitido que una familia solidaria continúe el proceso de adopción, especialmente cuando el vínculo se prolongó más allá de los seis meses previstos.