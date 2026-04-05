El Gobierno fortalece la red de Oficinas de Empleo con encuentros en variadas localidades

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y operativas de las Oficinas de Empleo (OE), el Gobierno de Neuquén avanza con una serie de encuentros regionales que reúnen a equipos de trabajo de todo el territorio. La propuesta forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de estos espacios dentro del programa Emplea Neuquén, promoviendo una mayor articulación, actualización y planificación conjunta.

El primer encuentro se realizó en Neuquén capital y reunió a oficinas de las regiones del Limay, Comarca, Vaca Muerta y Confluencia, con la participación de localidades como Piedra del Águila, Picún Leufú, Plaza Huincul, Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Plottier, Centenario, Neuquén y Senillosa.

La segunda instancia tuvo lugar en Mariano Moreno, con la participación de las Oficinas de Empleo del Pehuén: Zapala, Aluminé, Villa Pehuenia y la localidad anfitriona. En tanto, el tercer encuentro se desarrolló en Andacollo, convocando a equipos de la región Alto Neuquén, con representantes de Chos Malal, El Cholar, Tricao Malal, Andacollo, Las Ovejas, El Huecú y Loncopué.

La agenda continuará el próximo 10 de abril con el cuarto encuentro en la región de los Lagos del Sur, que incluirá a las Oficinas de Empleo de Villa la Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

En este sentido, la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto: “Estos encuentros nos permiten compartir experiencias, fortalecer equipos y pensar estrategias comunes para mejorar la calidad de los servicios que brindamos en cada localidad”.

Las Oficinas de Empleo forman parte del programa Emplea Neuquén y cumplen un rol clave en cada comunidad, siendo el primer punto de contacto para personas que buscan insertarse en el mercado laboral o mejorar su situación de empleo. A su vez, acompañan a empresas en la búsqueda de personal y articulan servicios de orientación laboral, intermediación, formación profesional, inclusión de poblaciones vulnerables y apoyo al autoempleo.

Asimismo, Cuevas remarcó el enfoque territorial de cada una de ellas: “Conocen de cerca la realidad de cada comunidad, por eso nuestro desafío es seguir potenciándolas, con herramientas concretas y acompañamiento permanente, para que cada neuquino tenga más oportunidades de acceder al trabajo”.

Esta serie de encuentros pone en valor el trabajo cotidiano de estos espacios en toda la Provincia y refuerza un enfoque estratégico y humanizado de las políticas públicas, donde la orientación laboral se consolida como una herramienta clave para acompañar los proyectos ocupacionales de las personas, con una mirada inclusiva y adaptada a cada territorio.

