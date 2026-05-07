La ciudad de Neuquén sostiene una de las tarifas de transporte público más accesibles a nivel nacional. Desde el municipio destacan que es el resultado de una política activa orientada a cuidar el bolsillo de los vecinos y garantizar el acceso a un servicio esencial y de calidad.

De acuerdo con un relevamiento actualizado al 4 de mayo de 2026 sobre tarifas en distintas ciudades del país, Neuquén registra un valor de boleto de $1.390, ubicándose entre los más bajos del ranking nacional, muy por debajo de localidades como Pinamar ($3.176), San Martín de los Andes ($2.500) o incluso ciudades de la región como Centenario ($2.478) y Cipolletti ($1.620).

Qué sostiene el municipio

El Ejecutivo afirma que esto responde a un esfuerzo sostenido del gobierno municipal para equilibrar los costos del sistema sin trasladar la totalidad del impacto a los usuarios, además de la administración eficiente de los recursos.

Esto también se da en un contexto en el que el Gobierno nacional resignó las partidas presupuestarias para municipios, como el de Neuquén, que permitían sostener el valor del boleto.

Pese a esto, el gobierno municipal destacó que el objetivo es garantizar que el transporte público siga siendo una herramienta de inclusión, permitiendo a estudiantes, trabajadores y familias movilizarse dentro de la ciudad sin elevar el costo.

Asimismo, se remarcó que este esfuerzo se sostiene a través de una administración eficiente de los recursos y una planificación que pone en el centro al usuario.