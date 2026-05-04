La comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Neuquén avanzó este lunes en el tratamiento de un proyecto que busca implementar un servicio alternativo de transporte público de pasajeros mediante la incorporación de ocho unidades eléctricas.

La propuesta fue impulsada por el Órgano Ejecutivo Municipal, a través de la Subsecretaría de Transporte, y obtuvo ocho firmas dentro de la comisión presidida por el concejal Atilio Sguazzini. El expediente quedó habilitado para ser tratado próximamente en el recinto de sesiones.

Según se informó durante el encuentro legislativo, el nuevo sistema estaría orientado principalmente a conectar distintos puntos turísticos y recreativos de la ciudad mediante recorridos específicos, con foco en la movilidad sustentable y la eficiencia energética.

Un servicio eléctrico para conectar puntos turísticos

El proyecto contempla la incorporación de unidades de propulsión eléctrica que recorrerían algunos de los sectores más visitados de Neuquén capital.

Entre los puntos incluidos aparecen el Polo Tecnológico, Parque Norte, Plaza de las Banderas, Parque Central, Isla 132, el Centro de Convenciones Domuyo, Paseo de la Costa, la ribera del río Limay, Península Hiroki y los balnearios municipales Brun de Duclot, Sandra Canale y Gustavo Fahler.

Desde el Ejecutivo municipal destacan que el sistema permitiría reducir emisiones contaminantes y ofrecer una alternativa de movilidad orientada tanto a turistas como a residentes.

El expediente ya quedó listo para llegar al recinto

Durante la reunión de comisión, las y los concejales analizaron distintos aspectos técnicos y operativos de la iniciativa.

El expediente obtuvo las firmas necesarias para avanzar hacia su tratamiento legislativo en el recinto, donde deberá definirse si finalmente se aprueba la implementación del nuevo esquema de transporte.

Además del proyecto vinculado al servicio eléctrico, la comisión trabajó sobre iniciativas de comunicación, expedientes archivados y una presentación vinculada a la Ordenanza Nº 14.026 impulsada por el bloque F.I.T. Unidad.

¿Cómo funcionaría el nuevo sistema de transporte?

Aunque todavía no se difundieron detalles operativos definitivos, la propuesta apunta a crear un circuito alternativo enfocado en zonas de interés turístico y recreativo.

La incorporación de colectivos eléctricos aparece alineada con tendencias de movilidad urbana que ya comenzaron a implementarse en otras ciudades del país y de América Latina, donde los municipios buscan reducir costos energéticos y disminuir el impacto ambiental del transporte público.

En Neuquén, el debate también se vincula con el crecimiento urbano y turístico que experimentó la ciudad en los últimos años, especialmente en sectores costeros y espacios públicos recreativos.

El impacto que podría tener en la ciudad

La posible implementación del servicio no solo representa un cambio tecnológico en el sistema de transporte, sino también una apuesta política y urbana por la movilidad sustentable.

De aprobarse, Neuquén podría convertirse en una de las ciudades patagónicas con mayor incorporación de unidades eléctricas destinadas a recorridos turísticos urbanos, en un contexto donde los municipios buscan alternativas frente al aumento de costos operativos y las demandas ambientales.

Además, el proyecto podría generar un nuevo circuito de conectividad entre espacios recreativos que actualmente no cuentan con una integración directa pensada para visitantes y usuarios ocasionales.