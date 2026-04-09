En Buenos Aires consideran presidenciable a Rolando Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa tiene posibilidades concretas de reelección en la provincia de Neuquén. Y si bien aún no lo ha confirmado, a nadie escapa que no necesita instalar su imagen. Lo novedoso es que durante una entrevista que le hicieron en Buenos Aires le preguntaron si tiene proyecciones de ser candidato a presidente de la Nación.



“Cualquiera podría pensar que un gobernador que está sentado, como se dice coloquialmente, sobre el tesoro energético de Vaca Muerta debería tener un proyecto de poder que exceda los límites de lo local y de lo provincial ¿Es su caso? ¿Hay un proyecto más allá de Neuquén para usted?”, le preguntaron en Infobae.



Así respondió el gobernador: “En realidad estoy situado en una provincia de un pueblo muy trabajador que a partir de una roca pudo hacer lo que hizo, entonces tengo el honor y la suerte también de ser gobernador. Toda mi vida trabajé para ser gobernador, desde muy chico fue mi sueño. Todas las decisiones de mi vida las tomé para ser gobernador de mi provincia, la cual amo. No tengo ningún otro paso para dar. Para mí va a ser mi último cargo y voy a retirarme de esto siendo gobernador de la provincia”.



En la entrevista le indicaron que tiene las condiciones para crear un proyecto político de mucha mayor trascendencia. Pero Figueroa respondió: “Me formé para ser gobernador, estoy feliz de serlo y la verdad que me siento sumamente premiado”.



¿En serio decís que no tenés una ambición de ser presidente de la Nación?, insistió el entrevistador. “Toda mi vida trabajé para ser gobernador, me eduqué, me costó mucho estudiar, me costó mucho. Tuve la suerte de ganar, el pueblo me acompañó, pero ese es mi sueño, fue mi sueño y me preparé para eso y tengo que sentirme agradecido por esto”.