Los motivos que dio Figueroa para que La Neuquinidad se abstenga de votar el proyecto

En la sesión que se dio ayer en la Cámara de Diputados, y que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el Gobierno nacional consiguió la ansiada aprobación definitiva del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar.

El proyecto de ley, que tuvo el respaldo de 137 diputados -111 se pronunciaron en contra y hubo tres abstenciones- redefine qué territorios quedan bajo resguardo ambiental y cuáles pueden abrirse a la actividad económica. En concreto, modifica los criterios de protección sobre el ambiente periglacial, áreas clave para la regulación del agua en zonas de cordillera.

El posicionamiento del oficialismo de Neuquén

En la sesión de ayer, la diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira se abstuvo de votar, algo que también hizo la representante del mismo partido en el Senado, Julieta Corroza cuando se trató esta iniciativa en la Cámara alta.

Las dos responden al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien ayer estuvo en Buenos Aires y habló con varios medios nacionales haciendo énfasis en el desarrollo energético y en las obras de infraestructura que está llevando a cabo la Provincia.

“Podría haberse debatido un poco más el proyecto”

Consultado por la posición de Neuquén con respecto a la reforma de la Ley de Glaciares, Figueroa dijo que “vamos a abstenernos de votar, podría haberse hablado un poco más, falta camino por recorrer”.

“Hacen falta dos cosas más, dos patas más: una es la sustentabilidad social, que se elabora y se trabaja, y la otra es el cuidado del ambiente, no puede caminar una pata sin la otra. Las provincias estamos fuertes para negociar con cualquier empresa, no nos sentimos presionados y precisamente hacemos cuidar lo nuestro, porque estamos muy cerca del recurso y muy cerca del problema. Muchos de estos temas se opinan desde el obelisco y el obelisco trae miopía, hay cosas interesantes que se desarrollan desde la Provincia”, añadió el Gobernador al respecto.

Y comentó: “Dicen que ´si se provincializa no se va a poder controlar´ y no, es todo lo contrario, tenemos muy buenas empresas argentinas y van a venir extranjeras, cuidamos el ambiente, exigimos que se construya la sustentabilidad social y la verdad es que es muy prospero el modelo que hemos llevado adelante”.

