A poco de finalizada la Semana Santa, Ana Sandoval y su hijo Baltazar lanzaron una campaña con un objetivo solidario: juntar 200 pares de botines para repartir entre las escuelitas de fútbol de Neuquén que más lo necesitan. A dos semanas de iniciada, la colecta no sólo se convirtió en un golazo, sino que ha traspasado las fronteras de nuestra ciudad: recibieron donaciones de otra provincia y hasta del otro lado de la Cordillera de los Andes.

El pasado 9 de abril, envalentonado por una exitosa campaña solidaria que realizaron después de la pandemia de COVID-19, Baltazar y su mamá Ana Sandoval decidieron redoblar la apuesta. Este año se propusieron reunir 200 botines, camisetas e indumentaria deportiva para las escuelas y clubes de fútbol de Neuquén capital de menores recursos.

A través de las redes sociales como disparador, la campaña cobró un impulso inicial. Impulso que se repotenció a partir de la entrevista con Mejor Informado. "Me escribió mucha gente después de la nota. Se generó toda una movida de red y de puente que está buenísimo. Eso es lo que hace la solidaridad: trasciende", reconoció Ana, en diálogo telefónico con este portal.

De Bahía Blanca y Chile, a Neuquén: donaciones que emocionan

Más allá de los botines que recolectaron en distintos puntos de la ciudad de Neuquén como el gimnasio Hoka, el Club del Crack y la escuela Altos del Sur, Ana expresó su alegría por dos donaciones que recibió desde dos puntos bien distintos y remotos entre sí: Bahía Blanca (provincia de Neuquén) y Chile, el vecino país.

"Recién me acaban de llegar un montón de cajas y bolsas de ropa de Bahía Blanca. También una mujer de Chile, que su hijo es jugador de básquet en Chile, se acercó con ocho cajas de ropa", precisó.

Con casi 100 pares en su haber, Ana y Baltazar convocan a quienes aún no hayan donado sus botines. Para facilitar el acopio de la indumentaria, se pueden acercar las donaciones a distintas instituciones o, bien, comunicarse con ellos al teléfono +54 (299) 507-6069.

Dónde podés acercar los pares de botines, pelotas de fútbol e indumentaria