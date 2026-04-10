Dicen por ahí que quienes ayudan a otras personas nunca dejan de hacerlo. Y sí la primera experiencia fue positiva, ¿por qué no repetirlo? Siguiendo esa premisa es que Baltazar se propuso juntar 200 pares de botines, canilleras y todo tipo de indumentaria deportiva para ayudar a las escuelas de fútbol de Neuquén que más lo necesitan.

Luego de la pandemia de COVID-19, mientras comenzábamos a olvidarnos del Aislamiento Social y Preventivo (ASPO), el barbijo N-95 y demás restricciones, Baltazar era un nene de tan sólo 9 años. A su corta edad retomó una de sus pasiones: jugar al fútbol en el Club del Crack y en la escuelita Fair Play de la ciudad de Neuquén.

En esta etapa de reencuentro con compañeros y de regreso al deporte, una situación lo puso en el alerta. "Un nene comentó que el fin de semana no podrá jugar porque no tenía botines. Y cuándo él escuchó eso, se puso mal. No entendía por qué algunos nenes no podían tener botines", comentó su mamá, la abogada y escribana Ana Sandoval, en diálogo telefónico con Mejor Informado.

Baltazar y su pasión: jugar al fútbol - Foto Gentlieza

Ana -que suele realizar donaciones a distintos comedores y Càritas- le explicó que, a veces, las realidades impiden acceder a determinadas cosas y fue eso, tal vez, lo que encendió una chispa, lo que dio el puntapié inicial de la solidaridad. "Fue a su pieza y me trajo un par de botines para donarle a ese nene que no tenía", agregó emocionada.

A raíz del tierno arranque de Balta -así lo apodan cariñosamente en la familia-, Ana le propuso comenzar con una colecta para los chicos que aman el fútbol, pero que no pueden afrontar la compra del equipamiento. Profesores, compañeros de colegio, amigos y colegas se sumaron. Todos, en el nivel de sus posibilidades dieron una mano. Y eso que había surgid de una charla entre madre e hijo, dio sus frutos, se volvió algo más grande: reunieron 100 pares de botines que donaron a distintas escuelitas de fútbol del Oeste neuquino.

Baltazar y Ana, juntos para ayudar - Foto Gentileza

Juntaron 100 y ahora van por 200

Envalentonados por el éxito del pasado, y a pocos meses del Mundial 2026, Baltazar sueña con duplicar el logro post pandémico. Ahora a los 14, "se puso la 10" y grabó un reel para convocar a todas aquellas personas que, al igual que él, quieran ayudar. Desde el perfil de Instagram de su mamá, se propuso juntar 200 pares de botines.

"Este año quisimos repetirlo. ¿Te copás y juntamos 200?", se pregunta en un video que circular en las redes sociales. Claro que para poder ayudar a Baltazar todo lo que se done debe estar en buen estado: no es para él, sino para otros nenas que aman jugar al fútbol.

"Si tenés ropa deportiva, canilleras o indumentaria de fútbol, tráelo. Pero que todo esté en buen estado", aclara Balta en el video.

Cómo ponerse en contacto con Ana y Baltazar para ayudar

Aquellas personas que deseen colaborar con la causa de Baltazar pueden comunicarse con Ana, su mamá, al teléfono: +54 (299) 507-6069.