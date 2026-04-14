En el norte de la provincia de Neuquén, la trashumancia no es sólo una práctica productiva: es una tradición que se mantiene viva gracias a las decenas de familias crianceras que trasladan sus animales entre invernadas y veranadas siguiendo los ritmos de la naturaleza. El sistema público de salud provincial viene acompañando a los trashumantes en su recorrido para garantizar el acceso a la atención médica.

En este contexto, agentes sanitarias y profesionales de la salud expusieron su experiencia ante la comisión de Producción, Industria y Comercio de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, que emitió un despacho unánime para declarar de interés legislativo su presentación en el Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva.

La médica general Paloma Trebliner, la odontóloga Paula Acevedo y la agente sanitaria Valeria Villamonte participaron de la reunión de manera virtual, donde detallaron el trabajo que llevan adelante desde 2017. Según explicaron, el objetivo central es garantizar el acceso a la salud de las poblaciones más aisladas, en el mismo territorio donde desarrollan su vida cotidiana.

La iniciativa se despliega especialmente durante la veranada, cuando muchas familias se trasladan con su ganado hacia zonas de pastoreo de altura. En esos recorridos, el contacto con los equipos de salud suele ser, en numerosos casos, el primero que tienen los crianceros con el sistema sanitario. “En muchas ocasiones, esta atención representa el primer acercamiento a la salud pública”, señalaron, al tiempo que destacaron el impacto que estas intervenciones tienen en comunidades históricamente postergadas.

La comisión de Producción, Industria y Comercio de la Legislatura de la Provincia del Neuquén escucha a los especialistas sanitarios en videoconferencia

Durante la exposición, las profesionales subrayaron que el reconocimiento legislativo permitiría no solo visibilizar el trabajo territorial que realizan, sino también avanzar en su institucionalización como política pública sostenida en el tiempo. “No le estamos haciendo un favor a una persona, le estamos garantizando el acceso a la salud”, afirmó Trebliner, quien remarcó que este tipo de iniciativas requieren mayor respaldo para superar limitaciones como la falta de recursos.

En la misma línea, Acevedo sostuvo que formalizar estas prácticas contribuiría a establecer protocolos comunes entre hospitales y centros de salud, asegurando igualdad de condiciones en la atención. Por su parte, Villamonte puso el foco en las dificultades cotidianas que enfrentan los equipos, como la escasez de movilidad y conectividad, aspectos clave para poder llegar a zonas remotas.

Tras las exposiciones, la comisión avanzó con el despacho que declara de interés la ponencia titulada “Relatos de veranadas: la trashumancia como modo de vida en la Patagonia argentina; miradas, acciones y estrategias desde el sistema público de salud”, presentada en el XVIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva, realizado en Brasil en agosto del año pasado.

De este modo, una práctica ancestral como la trashumancia no sólo reafirma su valor cultural en el Norte neuquino, sino que también se consolida como un área donde el Estado busca estar presente. Un contacto estrecho con todas esas familias que realizan su trabajo y que, año a año, continúan las prácticas de sus antepasados, pioneros en la Patagonia.