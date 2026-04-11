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Sábado 11 de Abril, Neuquén, Argentina
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Fecha para concientizar

Por qué se iluminó de rojo la Legislatura de Neuquén este 11 de abril

En el marco del Día Mundial del Parkinson, el edificio legislativo provincial se tiñó de rojo como símbolo de concientización. La iniciativa busca visibilizar la enfermedad y acompañar a quienes la padecen.

Por Redacción

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 17:29
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Así luce la Legislatura de Neuquén este sábado.

Este 11 de abril, la Legislatura de Neuquén se iluminó de color rojo durante toda la jornada en el marco del Día Mundial del Parkinson, una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa.

La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Karina Maureira, con el objetivo de visibilizar el Parkinson y promover una mayor empatía e información en la sociedad.

El Parkinson es una patología que afecta a millones de personas en todo el mundo y que no solo tiene consecuencias físicas, sino también emocionales y sociales, tanto para quienes la atraviesan como para su entorno cercano.

En ese contexto, acciones simbólicas como la iluminación de edificios públicos buscan poner el tema en agenda, generar reflexión y acompañar a pacientes y familias.

Desde distintos sectores remarcan la importancia de fortalecer los espacios de información, contención y apoyo, así como también el trabajo de organizaciones que acompañan a las personas con Parkinson.

La imagen de la Legislatura de Neuquén iluminada de rojo se convirtió así en un mensaje claro: visibilizar la enfermedad es un paso fundamental para avanzar en inclusión, comprensión y mejores condiciones de vida para quienes la padecen.

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