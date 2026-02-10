Villa La Angostura suma nuevas oportunidades laborales tanto en el ámbito público como en el privado. La Municipalidad abrió dos concursos para cubrir cargos vacantes y, al mismo tiempo, una tradicional chocolatería lanzó una búsqueda para incorporar personal en su sucursal local.

Se trata de tres puestos concretos que se activan en un contexto de reorganización interna en el Municipio y de movimiento en el sector comercial de la localidad.

Concursos municipales: cobertura de vacantes sin ampliar la planta

La Municipalidad informó la apertura de dos concursos abiertos para cubrir cargos que quedaron disponibles por una jubilación y una renuncia registradas en el último período. Según se detalló oficialmente, la medida no implica la incorporación de nuevos puestos ni el aumento de la planta de trabajadores, sino la cobertura de vacantes existentes.

El llamado fue formalizado mediante los Decretos N° 351/2026 y 352/2026 y se desarrolla bajo la normativa vigente y los acuerdos alcanzados en la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD).

Un puesto técnico en Planeamiento

Uno de los cargos a cubrir es el de Inspector/a en la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas. La función incluye control urbanístico, inspecciones técnicas, verificación del cumplimiento de la normativa y actuaciones administrativas.

La convocatoria está dirigida a Arquitectos/as Junior o Maestros Mayores de Obras, con manejo de AutoCAD y Excel, experiencia en inspecciones y disponibilidad horaria. El ingreso será en categoría Técnico y contempla una permanencia mínima de cuatro años en el sector.

Un operario para Servicios Públicos

El segundo concurso corresponde a un cargo de Operario en la Secretaría de Servicios Públicos. Las tareas incluyen mantenimiento, barrido, reparaciones y apoyo operativo general.

Se requiere título secundario o constancia en trámite, experiencia en trabajos generales y en altura, además de compromiso laboral. El ingreso será en categoría Ayudante.

En ambos casos, la documentación deberá presentarse en Mesa de Entradas, en sobre cerrado sin identificar, entre el 4 y el 13 de febrero de 2026 inclusive, hasta las 13. Se debe consignar únicamente la referencia al decreto correspondiente.

Desde el Municipio señalaron que el proceso apunta a garantizar la continuidad y calidad de los servicios, respetando los mecanismos formales de selección.

Mamuschka busca personal en Villa La Angostura

En paralelo, la chocolatería Mamuschka abrió una búsqueda para cubrir un puesto en el área de reposición y maestranza en su local de Villa La Angostura.

Entre los requisitos se encuentran experiencia en reposición de mercadería y control de stock, tareas de limpieza y desinfección, manejo de sistemas de gestión, actitud proactiva y orientación al servicio. También se solicita disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y cortados, y residencia permanente en la localidad, condición excluyente.

Las personas interesadas deben enviar su currículum a cv@mamuschka.com, con el asunto “REPOSICION VLA”.

Con convocatorias formales en el ámbito municipal y movimiento en el sector privado, febrero abre nuevas posibilidades laborales en Villa La Angostura para perfiles técnicos, operativos y comerciales.