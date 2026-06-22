Buscar trabajo será más fácil: Emplea Neuquén abre 20 nuevos puntos de atención

Con el objetivo de ampliar el acceso a las herramientas de empleo, formación y orientación laboral, el Gobierno de Neuquén presentó “Emplea Neuquén en tu barrio”, una propuesta que permitirá acercar los servicios del programa a distintos sectores de la Capital a través de una red de atención territorial.

La iniciativa contempla la puesta en marcha de 20 puntos de atención distribuidos estratégicamente en diferentes barrios de la Capital, que funcionarán en los Centros de Promoción Comunitaria (CPC), de 8 a 15. Allí, los vecinos podrán realizar entrevistas de ingreso al sistema, recibir orientación laboral, acceder a información sobre capacitaciones y programas vigentes, y contar con acompañamiento personalizado para mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

La subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, destacó que la propuesta surge de la necesidad de acercar el Estado a los territorios y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que brinda Emplea Neuquén. “Lo que buscamos es descentralizar la atención y acercar las oportunidades de empleo y formación a cada vecino. Hoy estamos en condiciones de habilitar 20 nodos de atención que nos van a permitir llegar con Emplea Neuquén a distintos barrios de la ciudad”, señaló.

Actualmente, gran parte de la atención vinculada al programa se concentra en una oficina central, este nuevo esquema permitirá brindar respuestas más cercanas y accesibles, especialmente en aquellos sectores donde se ha detectado una mayor demanda de acompañamiento.

Un aspecto clave de la iniciativa es el trabajo de los operadores sociocomunitarios que se desempeñan en los CPC. Estos agentes fueron capacitados para actuar como tutores y referentes de cercanía, acompañando a cada persona en su recorrido dentro del sistema de empleo y formación.

“Los operadores estarán preparados para realizar las entrevistas de ingreso, orientar a las personas en el uso de la plataforma y acompañarlas para que puedan acceder a ofertas laborales, capacitaciones y distintas herramientas que mejoren sus condiciones de empleabilidad. Queremos que cada vecino pueda encontrar oportunidades sin tener que salir de su barrio”, explicó Cuevas.

Además de acercar los servicios de Emplea Neuquén, los nuevos espacios buscarán consolidarse como ámbitos permanentes de formación y acompañamiento. Entre las acciones previstas se encuentran talleres de armado de currículum, preparación para entrevistas laborales, alfabetización digital, orientación ocupacional y capacitaciones vinculadas a las demandas del mercado de trabajo.





