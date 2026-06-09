Buteler sobre la obra cloacal en Cipolletti: “Había un déficit de infraestructura que nos hacía crecer de forma desordenada”

Cipolletti puso en marcha la obra de cloacas para 12.000 personas en barrios de la zona norte de la localidad rionegrina. Se trata de un acueducto que toma agua del Río Neuquén para una proyección cercana a 100.000 habitantes en los próximos 20 años en la región.

En el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el intendente Rodrigo Buteler explicó que “son dos obras grandes, una es un acueducto que toma agua del Río Neuquén. La misma permitirá que las personas puedan acceder a agua potable que era un déficit que teníamos, y a su vez hay doce barrios regularizados y a esos se les hace la red interna domiciliaria para que estén conectados”.

Además manifestó: “Esto lo financia la Provincia, pero además hay una obra que se hace con los recursos de la Municipalidad (alrededor de $5.000 millones) que es un conector cloacal para que los 100.000 habitantes que proyectamos en los próximos 20 años puedan contar con todos los servicios públicos”.

“Esto mueve toda la economía que es un problema que teníamos, había un déficit de infraestructura que nos hacía crecer de forma desordenada”, comentó Buteler.

Por otro lado, Rodrigo Buteler afirmó que la obra del acueducto la empezó el Gobierno nacional hace años, fue paralizada y la reactivó el Ejecutivo de Río Negro con el mismo contrato. Actualmente, presenta un avance del 20% y quedaría terminada en diez meses.

Con respecto al conector cloacal, este mes será el llamado a licitación para la obra que podría comenzar entre octubre y noviembre.

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